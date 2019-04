Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme SunCHECK™ apportent des capacités inédites sur le marché

L'ESTRO 38 sera l'occasion de découvrir les premiers calculs indépendants de doses secondaires pour le système Varian Halcyon™, et plus encore

MELBOURNE, Floride, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear Corporation va proposer d'importants nouveaux produits pour sa plateforme de gestion de la qualité SunCHECK™ indépendante à l'occasion de la réunion annuelle ESTRO 38 à Milan (Italie), la semaine prochaine.

Utilisée par des centaines d'utilisateurs à travers le monde, la plateforme SunCHECK s'appuie sur une seule base de données et permet à ses utilisateurs de simplifier et d'automatiser leurs flux de tâches cliniques QA Patient et Machine pour le personnel, les machines et ce, quel que soit l'endroit. SunCHECK Patient englobe toutes les phases du QA Patient, y compris les vérifications de tableaux, les calculs de doses secondaires, le QA prétraitement et la surveillance in vivo pendant le traitement, tandis que SunCHECK Machine intègre tous les besoins de QA Machine, avec une gestion QA quotidienne, mensuelle et annuelle fondée sur des modèles, ainsi qu'une imagerie automatisée, le QA MLC et VMAT, et les tendances de données.

À l'occasion de l'ESTRO 38, Sun Nuclear annonce la prise en charge du calcul des doses secondaires pour le système Varian Halcyon™ dans le module DoseCHECK™ de SunCHECK Patient. C'est la première solution indépendante de vérification secondaire commercialement disponible pour Halcyon.

En outre, PlanCHECK™ sera présenté lors de l'ESTRO 38. Tout dernier module en date pour la plateforme SunCHECK, PlanCHECK renforce l'utilité de SunCHECK Patient en simplifiant la tâche laborieuse que constitue la vérification des tableaux de physique et de dosimétrie. PlanCHECK charge automatiquement les données des programmes de traitement et évalue la qualité de ces programmes au moyen de plus de 60 vérifications de programmes fondées sur des règles et de plus de 25 vérifications dosimétriques fondées sur la structure. Il offre des rapports professionnels sur la qualité des programmes pour répondre aux besoins en matière de documentation et d'audit.

Par ailleurs, lors de l'ESTRO 38, seront présentées d'autres améliorations sensibles de SunCHECK, comme :

Une intégration directe des dispositifs aux solutions ArcCHECK® et PC Electrometer™ de Sun Nuclear,

Une prise en charge propre au système Varian Halcyon pour le QA prétraitement et la surveillance in vivo, et

Une prise en charge de la conformité régionale, y compris EURATOM et DIN.

« Ces améliorations de la plateforme SunCHECK permettent de manière significative aux cliniques de normaliser, d'intégrer et d'automatiser leurs flux de tâches QA », explique Jeff Simon, PDG de Sun Nuclear. « Nos efforts visant à proposer une plateforme indépendante de la gestion de la qualité dans le domaine de la radio-oncologie ont montré qu'ils pouvaient améliorer sensiblement les flux de tâches grâce à l'automatisation et la normalisation dans les cliniques à travers le monde. »

Outre les améliorations apportées à la plateforme, Sun Nuclear est également heureuse d'annoncer SunDEPLOYS™, un programme de soutien à l'implémentation propre au secteur pour un niveau efficace de préparation clinique SunCHECK, de formation du personnel et d'intégration des flux de tâches.

Les participants à la réunion ESTRO 38 sont invités à visiter le stand no 200 pour assister à des démonstrations de la plateforme SunCHECK et des présentations connexes par des utilisateurs cliniques tout au long de la réunion. Pour de plus amples informations sur la présence de Sun Nuclear à l'ESTRO 38, rendez-vous sur sunnuclear.com/estro.

À propos de Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear propose des solutions innovantes pour la radiothérapie, l'imagerie diagnostique et le positionnement des patients. Sa mission consiste à permettre aux patients de vivre une vie plus saine en améliorant la détection et le traitement du cancer. Plus de 5 000 centres de cancérologie à travers le monde lui font confiance pour une gestion de la qualité intégrée et indépendante. En mettant l'accent sur le soutien continu, Sun Nuclear vise à améliorer l'adoption de la technologie, les flux de travail et les résultats afin que les fournisseurs de soins de santé puissent obtenir de réels résultats en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur sunnuclear.com. Suivez-nous sur @sunnuclear.

