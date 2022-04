Les nouvelles lampes vidéo à source ponctuelle RC 220 de SmallRig offrent une qualité exceptionnelle, des performances puissantes et un contrôle total de la lumière

Les lampes vidéo à source ponctuelle SmallRig RC 220 sont disponibles en deux configurations : la RC 220D pour un éclairage de jour (5600 K) et la RC 220B pour un éclairage bi-couleur (lumière du jour ou couleur réglable). Le RC 220B permet de régler la température de couleur (2700K ~ 6500K), la teinte, la correspondance des couleurs, et bien plus encore !

Lampes vidéo à source ponctuelle RC 220

Haute luminescence : le faisceau central de la RC 220D (220W) atteint 98 700 lux à 1 mètre (3,3 pi) et le faisceau central de la RC 220B (220W) atteint 84 500 lux à 1 mètre (3,3 pi). Contrôle du rendement de 0 ~ 100 %. (avec hyper réflecteur)

avec des scores CRI/TLCI de 96+/95+, les lampes de la série RC 220 offrent une reproduction et un rendu des couleurs de niveau professionnel ainsi qu'un rendement stable et constant en matière de couleurs. Télécommande intelligente : l'application SmallGoGo permet de contrôler une ou plusieurs lampes SmallRig jusqu'à 100 m (328 pi). Contrôlez à distance le rendement lumineux, les effets spéciaux, la température de couleur (RC 220B uniquement) et bien plus encore.

: le circuit automatique active le ventilateur extrêmement silencieux (< 30 dB) lorsque cela est nécessaire pour des performances stables et une utilisation sûre et continue sans perturber l'enregistrement vidéo. Monture Bowens standard : fixez ou retirez rapidement les boîtes à lumière SmallRig ou choisissez parmi la gamme impressionnante d'accessoires de configuration de la lumière entièrement compatibles proposés par d'autres marques.

Prix et disponibilité

Lampe vidéo à source ponctuelle RC 220B Bi-Color (Prix de vente conseillé : 369 $ US)

Lampe vidéo à source ponctuelle RC 220D Daylight (Prix de vente conseillé : 329 $ US)

Les lampes RC 120 COB de SmallRig sont disponibles à la commande dans le monde entier à partir du 22 avril 2022.

Lien : https://linktr.ee/smallrig.global

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, la société SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leurs plus grands rêves réalisables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1802454/SmallRig_s_Bright_New_RC_220_Point_Source_Video_Lights.jpg

