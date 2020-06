Les nouvelles presses légères et polyvalentes d'Habasit permettent de réaliser facilement des jonctions de bande dont la largeur est inférieure ou égale à 600 mm

REINACH, Suisse, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- La facilité et la rapidité de montage ou de remplacement d'une bande contribuent dans tous les cas au maintien de la productivité et de l'efficacité d'une ligne de production. Désormais, les nouvelles presses PML d'Habasit offrent une solution automatisée à la fois robuste et légère pour toutes les bandes de largeur inférieure ou égale à 600 mm. Le réglage de ces presses est facile et rapide, ne nécessite pas d'air comprimé, ni d'investissement supplémentaire, que ce soit en termes d'argent, de temps ou de main-d'œuvre. Elles permettent de réaliser une jonction de haute qualité essentielle à la performance et à la fiabilité de la bande.

Bien qu'il existe des milliers d'alternatives en matière de bandes, les outils permettant de réaliser des jonctions étaient, jusqu'à présent, plus rares. Par exemple, faute de presses sur le marché adaptées aux petites largeurs, la jonction des bandes était réalisée à la main. Ceci nécessitait plus de temps et la qualité de la jonction dépendait fortement des talents de l'opérateur. Bien que des presses soient disponibles pour des bandes plus larges, ces équipements demeurent trop lourds, encombrants et complexes pour des largeurs inférieures à 600 mm.

En réponse à ces défis, Habasit a sorti une série de presses PML permettant de jonctionner des petites largeurs de bande.

Facilité de transport et de mise en route

Les nouvelles presses compactes et légères (quatre tailles allant de 6,5 à 23 kg) sont livrées dans une mallette qui en facilite le transport. Constituées d'une coque en aluminium, elles sont raccordées à une unité de contrôle compacte, ce qui rend l'ensemble très maniable sur site. De plus, un refroidissement par air optimisé, sans eau ni air comprimé, ne nécessitant que du courant électrique, permet une installation rapide et facile. Une jauge de réglage intégrée indique la pression générée par le serrage des vis de fermeture avec une clé à cliquet standard, incluse dans le kit. Tout ceci garantit la constance des résultats.

Un outil polyvalent

Les presses PML permettent un jonctionnement rapide et sécuritaire pour la plupart des bandes transporteuses, des courroies de transmission de puissance et des courroies dentées de largeur inférieure ou égale à 600 mm. Ces outils polyvalents permettent de réaliser tous types de jonction que ce soit par fusion comme les méthodes Flexproof et Quickmelt d'Habasit ou par collage comme la méthode Thermofix. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir plusieurs outils pour différentes technologies. L'unité de contrôle permet un réglage rapide des paramètres et le pilotage du cycle de jonctionnement.

Un outil adapté aux petites largeurs

Des outils bas de gamme permettant de jonctionner des bandes de largeur inférieure ou égale à 100 mm existent déjà sur le marché. La série PML, elle, constitue une alternative professionnelle de classe internationale permettant d'effectuer des jonctions de bande dont la largeur est inférieure ou égale à 600 mm. Plusieurs bandes, suivant leur largeur, peuvent être jonctionnées en même temps dans la même presse. Cela permet de raccourcir le temps de jonctionnement d'au moins 50 % et de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre.

Un jonctionnement professionnel de haute qualité

Les entreprises recherchant une solution fiable de qualité supérieure pour réaliser des jonctions de bandes de petites largeurs constateront que la gamme PML est tout à fait adaptée et permet de réaliser des économies en termes d'argent, de temps et de main-d'œuvre. Les presses PML fabriquées par Habasit sont un bon investissement pour les clients désirant s'affranchir des outils manuels inefficaces.

À propos d'Habasit

Fondée en 1946 à Bâle, en Suisse, l'entreprise familiale est désormais présente dans plus de 70 pays et emploie plus de 3 800 personnes dans ses filiales et centres de service à travers le monde. Les clients d'Habasit bénéficient de produits performants et de solutions réalisées sur mesure visant à améliorer la qualité et la productivité de leurs équipements et procédés. Habasit leur offre un vaste choix de possibilités parmi ses gammes de bandes transporteuses légères, de chaînes et de bandes modulaires en plastique, de courroies de transmission de puissance, de bandes monolithiques et de courroies synchrones.

