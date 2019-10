Les offres d'intégration de conception de Bentley Systems font passer le BIM à la 4D grâce aux jumeaux numériques

« L'acceptation large du BIM a considérablement profité aux professionnels et aux projets de l'AEC au cours des quinze dernières années, mais désormais, avec les services de cloud, la modélisation de l'existant et l'analyse avancée, nous pouvons faire progresser le BIM grâce aux jumeaux numériques », selon Santanu Das, vice-président senior pour l'intégration de la conception chez Bentley. « Jusqu'à présent, l'utilisation du BIM se limitait à des livrables statiques qui, après la remise à la construction, deviennent rapidement obsolètes, perdant la valeur potentielle des données d'ingénierie verrouillées dans les modèles BIM. Aujourd'hui, avec les jumeaux numériques, nous pouvons ouvrir les données d'ingénierie dans un modèle BIM avec ses composants numériques constitutifs comme point de départ, actualiser continuellement le contexte numérique avec des levés par drone et la modélisation de l'existant, et c'est là qu'il devient vraiment passionnant de continuer à modéliser et à simuler l'adéquation à l'objectif d'un actif au cours de la chronologie numérique de son cycle de vie. Enfin, la valeur des données d'ingénierie dans un modèle BIM peut aller au-delà de la remise à la construction, et même au-delà de la remise aux opérations, assurant et améliorant à la fois les performances des projets et des actifs. En faisant passer le BIM au 4D par le biais de jumeaux numériques durables, les modèles de conception et les simulations peuvent servir un plus grand objectif que les livrables de projet, comme ADN numérique des actifs vivants ! » Nouveaux services de cloud de jumeaux numériques pour l' intégration de la conception Les offres d'intégration de la conception de Bentley s'étendent désormais des applications de bureau aux services de cloud pour permettre aux entreprises de créer, visualiser en 4D et analyser les jumeaux numériques des actifs d'infrastructure. iTwin Services permet aux gestionnaires d'informations numériques d'intégrer les données d'ingénierie créées par divers outils de conception dans un jumeau numérique vivant et de les aligner avec la modélisation de l'existant et d'autres données associées, sans perturber leurs outils ou processus actuels.

iTwin Design Review facilite des sessions de revue de conception plus rapides. Il permet aux professionnels de lancer des revues de conception "ad hoc" dans un environnement hybride 2D/3D, et aux équipes de projet de travailler sur des jumeaux numériques pour mener des revues de conception et une coordination de conception pluridisciplinaire. Il fournit des workflows :

(pour les professionnels) pour marquer et commenter directement les éléments des modèles 3D et basculer entre les vues 2D et 3D sans quitter l'environnement 3D

(pour les projets utilisant ProjectWise) pour visualiser les jumeaux numériques 4D, capturant les modifications d'ingénierie tout au long de la chronologie du projet et fournissant un enregistrement fiable des modifications apportées, par qui et à quel moment

iTwin OpenPlant Design Service fournit aux utilisateurs d'OpenPlant un environnement de travail distribué et un référencement bidirectionnel entre les représentations 2D et 3D des composants numériques de l'usine.

Applications de modélisation ouverte et applications de simulation ouverte

Le partage de composants numériques et la connexion des workflows numériques à travers les disciplines constituent la base d'un environnement de modélisation ouvert. Comprenant des applications d'ingénierie et de BIM basées sur MicroStation, spécialisées pour les types et les solutions d'actifs, l'environnement de modélisation ouverte de Bentley améliore la collaboration, permettant la résolution des conflits et la production de livrables pluridisciplinaires à partir de n'importe quelle application.



La création de ses applications sur la plateforme MicroStation garantit l'interopérabilité, l'accès à un environnement de données connecté et des services numériques tels que Components Center pour les bibliothèques de composants partagés et GenerativeComponents pour les fonctionnalités de conception générative. En outre, l'analyse et la simulation d'ingénierie intégrées permettent aux concepteurs d'itérer différents scénarios pour obtenir la solution la plus appropriée, non seulement pour la conception initiale, mais également pour les interventions ultérieures et les améliorations en capital d'actifs d'infrastructure.

Mises à jour d'applications de modélisation ouverte

(Nouveau) OpenWindPower offre une interopérabilité entre les applications géotechniques et structurelles et les applications d'analyse et de conception de tuyauterie, en automatisant les workflows d'échange de données entre les disciplines, afin de minimiser les risques liés à la conception et aux opérations des parcs éoliens offshore fixes et flottants. OpenWindPower permet aux utilisateurs d'un modèle d'éolienne de vérifier l'état de la conception, d'effectuer des analyses, d'atténuer les risques et de générer des informations sur les performances prévues.



« OpenWindPower raccourcit le cycle de conception global et résout efficacement le problème des grandes marges de conception, réduisant ainsi le coût du développement de l'énergie éolienne offshore », explique le Dr. Bin Wang, ingénieur en chef adjoint du New Energy Research Institute, POWERCHINA Huadong Engineering.



(Nouveau) OpenTower est une application spécialement conçue pour la conception, la documentation et la fabrication de nouvelles tours de communication, ainsi que pour la ré-analyse rapide des tours de télécommunication existantes pour les propriétaires de tour, les consultants et les opérateurs qui doivent constamment mettre à jour leurs équipements. L'introduction d'OpenTower est prévue pour le prochain déploiement 5G.



« Grâce aux applications de Bentley, la conception et l'analyse des tours sont plus faciles, plus rapides et plus fiables. Elles apportent également à nos clients de la satisfaction, de la confiance et de la tranquillité d'esprit, et améliorent la sécurité publique », déclare Frederick L. Cruz, président et directeur général de F.L. Cruz Engineering Consultancy.



OpenBuildings Station Designer inclut désormais LEGION et améliore la qualité de la conception en optimisant la disposition fonctionnelle de l'espace du bâtiment de la station et de la trajectoire de déplacement du piéton.



OpenSite Designer comprend désormais des fonctionnalités résidentielles, prenant en charge la conception et la réalisation de morcellements résidentiels et de terrassements de parcelles, ainsi que la création personnalisée de parcelles.



OpenBridge Designer associe désormais OpenBridge Modeler aux fonctions d'analyse et de conception de LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge Steel et RM Bridge Advanced.



OpenRoads SignCAD améliore OpenRoads pour réaliser la modélisation 3D des panneaux dans les conceptions de routes nouvelles ou existantes.



Mises à jour d'applications de simulation ouverte

(Nouveau) Bentley Systems a annoncé l'acquisition de Citilabs, afin de permettre à ses simulations de trafic CUBE d'être intrinsèquement disponibles à partir d'OpenRoads.



Les applications géotechniques PLAXIS et SoilVision permettent aux ingénieurs d'exécuter plusieurs méthodes d'analyse, en équilibre limité ou élément fini, de manière interchangeable. La nouvelle interopérabilité avec RAM, STAAD et OpenGround améliore la qualité des solutions géostructurelles complètes pour la conception et l'analyse intégrées des sols, roches et des structures associées.

Coentreprises numériques pour l'intégration de la conception

(Avec Siemens) OpenRoads de Bentley tirera parti d'Aimsun de Siemens pour la simulation de trafic à micro-niveau.



(Avec Siemens) OpenRail Overhead Line Designer, prochainement disponible, intègre OpenRail Designer et SICAT Master de Siemens.



(Avec Siemens) OpenRail-Entegro Train Simulator associe Entegro et Automatic Train Control Simulation de Siemens à ContextCapture, OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer et LumenRT de Bentley, pour les jumeaux numériques d'opérations ferroviaires.

Images reproduites avec l'aimable autorisation de Bentley Systems : Le SACS de Bentley Systems accueille des éoliennes flottantes construites en eau profonde.

OpenSite Designer de Bentley permet de créer des parcelles résidentielles, des classements de parcelles et des parcelles personnalisées en contexte.

OpenBuildings Station Designer inclut désormais LEGION Model Builder pour améliorer la qualité de conception et l'espace fonctionnel.

À propos des offres d'intégration de la conception de Bentley

Bentley Systems s'engage à fournir des applications de modélisation ouverte complètes et uniques, et des applications de simulation ouverte pour l'intégration de la conception d'infrastructure. Les applications de modélisation ouverte de Bentley, notamment OpenRoads, OpenBuildings, OpenRail, OpenPlant, OpenBridge et OpenSite, partagent l'environnement de modélisation en constante évolution de MicroStation pour prendre en charge chaque discipline d'ingénierie et d'architecture respective, et de permettre de plus en plus de workflows numériques automatisés et itératifs dans toutes les disciplines, pour le conceptioneering d'infrastructure (applications ConceptStation), la conception (applications Designer) et le constructioneering. Les applications de simulation ouverte de Bentley, notamment STAAD, SACS, PLAXIS, AutoPIPE, RAM, LEAP, MOSES, LEGION, LARS et CUBE, garantissent et améliorent la conformité, la résilience et le débit. L'intégration de la conception pour tous les projets progresse grâce à l'interopérabilité basée sur iModel, leader du marché, avec des applications tierces.

iTwin Services de Bentley, y compris les services de cloud Design Review pour les professionnels et les projets, fait progresser la BIM à travers des jumeaux numériques 4D "durables", en s'assurant que le travail des ingénieurs de conception, avec des applications de modélisation ouverte et des applications de simulation ouverte, peut continuer à apporter de la valeur en maintenant l'adéquation à l'usage tout au long du cycle de vie des actifs.



En 2019, l'étude de marché Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM réalisée par ARC a classé Bentley n° 2 général, et n° 1 dans l'énergie électrique, les communications et l'eau/les eaux usées. Dans le classement des 640 plus grandes entreprises de conception d'Engineering News Record, plus de 90 % s'appuient sur la gamme de Bentley pour l'intégration de la conception à travers plusieurs disciplines.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants, dont les travaux publics, les services publics, les usines industrielles et les villes numériques. Les applications de modélisation ouverte basées sur MicroStation de Bentley et ses applications de simulation ouvertes accélèrent l'intégration de conception ; ses offres ProjectWise et SYNCHRO accélèrent la réalisation de projet ; et ses offres AssetWise accélèrent les performances des actifs et du réseau. S'étendant à l'ingénierie d'infrastructure, les services iTwin de Bentley font fondamentalement évoluer la BIM et le GIS vers des jumeaux numériques 4D.

Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs, atteint un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays, et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2014. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley, AssetWise, AutoPIPE, Citilabs, ContextCapture, CUBE, Generative Components, iTwin, iTwin Design Review, iTwin Services, LEAP, LEGION, LumenRT, MicroStation, MOSES, OpenBridge, OpenBridge Designer, OpenBridge Modeler, Open Buildings, OpenBuildings Station Designer, OpenGround, OpenPlant, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenSite Designer, OpenTower, OpenWindPower, PLAXIS, ProjectWise, RAM, RM Bridge Advanced, SACS, SignCAD, SoilVision, STAAD et SYNCHRO sont des marques de commerce déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Suivez-nous sur Twitter : @BentleySystemsFrance

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013759/OpenBuildings_Legion.jpg

Related Links

http://www.bentley.com



SOURCE Bentley Systems, Incorporated