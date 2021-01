Les ordinateurs portables dotés de la RTX série 30 de GIGABYTE sont désormais en vente, après d'impressionnantes précommandes à travers le monde

TAIPEI, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui a eu lieu le lancement officiel de 7 nouveaux ordinateurs portables dotés de cartes graphiques GeForce RTX série 30 avec les gammes AORUS, pour les joueurs pros, et AERO, pour les créateurs, de GIGABYTE, la plus grande marque de PC au monde. Offrant des performances exceptionnelles et des fonctionnalités incomparables tout en conservant leur portabilité, leur finesse et leur légèreté, ces nouveaux ordinateurs ont conquis les amateurs et les créateurs de jeux vidéo aux attentes élevées. Le nombre de précommandes a atteint un niveau sans précédent à l'échelle mondiale depuis l'annonce initiale de leur sortie du 12 janvier.