Les ordinateurs portables gaming AORUS de GIGABYTE évoluent et transforment l'expérience de jeu

TAIPEI, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a officiellement lancé ses ordinateurs portables AORUS de nouvelle génération pour les joueurs professionnels dotés des processeurs de douzième génération d'Intel et des cartes graphiques RTX 30Ti de Nvidia. La transition vers les deux puces a favorisé une nette amélioration de la performance et de la fluidité de l'expérience de jeu, affichant une augmentation de la puissance de jeu de 11%. En plus d'offrir de meilleures performances, AORUS a repoussé les limites de taille des ordinateurs portables afin d'améliorer l'expérience visuelle des joueurs.