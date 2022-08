Les organisations de premier plan préfèrent Spinnaker Support pour leurs besoins de sécurité les plus importants

Depuis plus de 5 ans, les entreprises continuent de faire confiance aux services de protection de sécurité complets, testés, éprouvés et inégalés de Spinnaker Support. La sécurité avancée a toujours été intégrée aux services de Spinnaker.

DENVER, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support est la force constante à laquelle les entreprises du monde entier font confiance pour résoudre leurs besoins logiciels les plus urgents et les plus essentiels – maintenance tierce, services managés et conseil. La combinaison d'experts en sécurité de classe mondiale, d'années de données et d'expérience accumulées et de techniques de pointe que l'on trouve avec Spinnaker continue d'alimenter les avancées qui permettent de protéger les clients des menaces de sécurité existantes et émergentes. Contrairement aux récentes tentatives de certains prestataires d'assistance d'offrir des services de sécurité moyennant des frais supplémentaires, Spinnaker a toujours donné la priorité à la sécurité, et ses services de base sont immergés dans un soutien à la sécurité de pointe.

Spinnaker connaît la sécurité, son importance pour les entreprises et ce dont elles ont besoin. Ses clients reconnaissent l'approche collaborative unique de l'entreprise pour identifier et protéger leurs systèmes des menaces potentielles pour la sécurité et répondre aux exigences actuelles en matière de risque et de conformité. Qu'il s'agisse de ransomware ou de violations de données, les pirates ciblent de plus en plus d'organisations et augmentent les risques de vulnérabilité. Selon Security Week, en 2021, plus de vingt-huit mille vulnérabilités ont été découvertes, et le temps moyen pour remédier aux problèmes critiques était de 51 jours. Alors que les attaques ne montrent aucun signe de ralentissement, près de 37 % des organisations mondiales ont déclaré avoir été victimes d'une forme d'attaque par ransomware en 2021 et ont vu globalement une augmentation de 105 % des déploiements de ransomware.

La solution de sécurité à 7 points de Spinnaker, la meilleure de sa catégorie, utilise une approche complète et étendue de défense en profondeur, maximisant l'utilisation de stratégies personnalisées pour répondre aux besoins du système de chaque client. « Avec l'augmentation du nombre de violations de données et l'évolution constante des réglementations en matière de protection des données et de confidentialité, la plupart des organisations doivent relever le défi de maintenir à jour la sécurité de leurs données et infrastructures sensibles, a déclaré Iain Saunderson, directeur de la technologie chez Spinnaker Support. Nous nous sommes toujours concentrés sur la sécurité. La sécurisation des applications et des technologies environnantes des clients que nous soutenons est primordiale. C'est pourquoi nous fournissons une solution de sécurité en sept points raffinée, multicouche et réactive, éprouvée et inégalée sur le marché que nous servons. »

Compte tenu du travail hautement confidentiel de Spinnaker sur les questions de sécurité sensibles avec ses clients, sa politique n'autorise pas la divulgation publique des noms, titres ou emplacements des entreprises. Les clients estiment que c'est une raison supplémentaire pour laquelle Spinnaker est leur choix préféré en matière de services de sécurité. « Il fallait des mois pour qu'un correctif soit fourni par notre fournisseur de logiciels d'origine, ce qui rendait notre système vulnérable aux attaques. Spinnaker Support nous a montré plusieurs approches alternatives pour contrôler la vulnérabilité plutôt que d'attendre un correctif » a déclaré ce dirigeant d'une grande marque de fabrication industrielle.

Spinnaker Support déploie une approche de la sécurité basée sur le cycle de vie qui commence par une défense par couche en profondeur, suivie d'une approche proactive visant à protéger les environnements à l'avenir grâce à des techniques de renforcement et des contrôles compensatoires éprouvés et acceptés par le secteur.

SÉCURITÉ EN 7 POINTS

La sécurité en 7 points de Spinnaker Support est divisée en trois piliers, qui permettent d'assurer la sécurité à long terme :

Découvrir et renforcer :

Examen personnalisé des risques – Un audit et un examen des risques pour les systèmes.



Réduction de la surface d'attaque – Conseils et orientations sur les endroits où la surface d'attaque peut être réduite.



Soutien à la vérification de la conformité – Services consultatifs conçus pour ajuster les contrôles de vérification.

· Intervention en cas d'incident de sécurité :

Soutien aux vulnérabilités – Compenser les contrôles pour éliminer les risques de sécurité.



Bibliothèque de ressources sur la sécurité – Matériel éducatif sur un large éventail de sujets liés à la sécurité, y compris des exposés sur les solutions et des guides de renforcement

Renseignements sur les menaces :

Outils de sécurité proactifs – Portefeuille de produits de sécurité.



Bulletin d'évaluation des risques – Publier des bulletins électroniques périodiques et des alertes sur les nouvelles vulnérabilités dès leur annonce.

« La sécurité fait partie intégrante de nos opérations. Cette philosophie est au cœur même de la manière dont nous soutenons nos clients et fournissons des solutions de sécurité conçues pour des applications et des systèmes uniques, a déclaré Matt Stava, PDG de Spinnaker Support. Nous avons investi dans la sécurité et la conformité de nos clients avec les mêmes normes rigoureuses que celles que nous appliquons à nos propres activités. »

« Après avoir compté sur les correctifs pendant des années, quitter notre fournisseur de logiciels d'origine était un peu effrayant, mais Spinnaker Support a mis fin à ces inquiétudes grâce à son approche pratique et complète de la sécurité », a expliqué un dirigeant de l'industrie des services publics.

Spinnaker Support est un partenaire de confiance qui apporte une expérience précieuse et un leadership de pointe par le biais d'une approche holistique visant à atténuer et à corriger les risques grâce à la solution de sécurité en 7 points.

Pour plus d'informations :

Pour en savoir plus sur la solution de sécurité en 7 points, consultez le site : https://www.spinnakersupport.com/third-party-support/security-vulnerability/

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker est la force tranquille à laquelle les entreprises du monde entier font confiance pour résoudre leurs besoins logiciels les plus pressants et les plus essentiels. Nos experts fournissent un vaste portefeuille de services de maintenance tierce, de services managés et de conseil afin d'optimiser les écosystèmes logiciels des clients – libérant ainsi des capitaux et des ressources précieuses pour qu'ils puissent bénéficier du plein potentiel de leurs logiciels et diriger leurs activités avec certitude. Pour en savoir plus, consultez le site SpinnakerSupport.com.

