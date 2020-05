Les outils d'extraction de crypto-monnaie de HubMiner en précommande

TEL AVIV, Israël, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le Bitcoin a fait la une ces deux dernières années en raison de ses spectaculaires fluctuations de tarif. L'augmentation de sa valeur a incité les gens à envisager le Bitcoin comme une opportunité d'investissement. Les crypto-monnaies peuvent gagner et perdre de la valeur extrêmement rapidement, principalement en fonction des tendances du marché, qui peuvent être difficiles à comprendre. La capacité à déterminer ces tendances et à savoir comment les repérer peut être extrêmement utile en termes de stratégie d'investissement. HubMiner a récemment dévoilé ses plates-formes d'extraction haute performance Direct Liquid : les machines F-X8, F-X32, F-X16 et la baie F-X16 x 5. Pour plus d'informations sur les outils d'extraction, veuillez consulter le site : www.hubminer.com.

Un design puissant adapté à l'extraction minière

La puce d'extraction BoosterX ASIC 7 nm. de HubMiner, dotée d'un contrôleur intégré et d'un logiciel préinstallé, est le fruit de brillants travaux de conception matérielle ayant porté les taux de hachage à leur potentiel maximal tout en réduisant la consommation d'énergie. Après une période de test intense, comprenant l'évaluation, le prototypage ainsi que des tests de pression dans des conditions extrêmes, les machines F-X8, F-X32, F-X16 et la baie F-X16 x5 de HubMiner sont désormais prêtes pour une production de masse.

Prix et disponibilité

Les machines F-X8, F-X32, F-X16 et la baie F-X16 x5 de HubMiner sont disponibles en prévente avec une remise sur le site www.hubminer.com. Les prix débutent à 4 560 dollars et les clients peuvent économiser 1 200 dollars en précommandant jusqu'au 30 juin 2020.

Les frais de livraison et de douane seront couverts par HubMiner, le client ne paie ainsi que le produit et reçoit tout le nécessaire pour une installation, sans frais cachés. « Les consommateurs savent maintenant que nos concurrents sont battus. Ils ne peuvent pas égaler notre puissance et nos coûts énergétiques extrêmement bas. Nous disposons d'une énorme puissance d'extraction. Il s'agit du meilleur investissement sur le marché. », a déclaré Richard McDermott, directeur opérationnel et chef de l'exploitation chez HubMiner. « Nous nous sommes efforcés d'offrir aux clients un investissement de première qualité sur le marché. »

À propos de HubMiner

Fondée en 2017 et décrite comme la première société d'extraction double au monde, HubMiner a été créée pour développer et vendre les premiers principaux outils d'extraction double de crypto-monnaie au monde en utilisant la technologie SHA-256 ou Scrypt. Depuis la création du HubMiner, notre mission consiste à offrir davantage de puissance à un moindre coût. HubMiner est basée à Tel Aviv, en Israël, et compte des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.hubminer.com.

Contact :

HubMiner

Robin Silva

[email protected]

+972765994656

Related Links

https://hubminer.com



SOURCE HubMiner