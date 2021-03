Les Pays-Bas et le fonds finlandais pour l'innovation, Sitra, accueilleront le Forum mondial de l'économie circulaire et des changements climatiques en ligne les 15 et 16 avril 2021

LA HAYE, Pays-Bas, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- Une économie circulaire permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % et devrait donc faire partie intégrante de l'Accord de Paris sur le climat. Le Forum mondial de l'économie circulaire et des changements climatiques (WCEF+Climate) est la conférence en ligne pour attirer l'attention sur l'importance d'une économie circulaire dans l'atteinte des objectifs climatiques.

Le forum virtuel est organisé par le ministère de l'Infrastructure et de la Gestion de l'eau et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, ainsi que par le fonds d'investissement finlandais pour l'innovation, Sitra. À cette occasion, les gouvernements, les organisations internationales, les institutions du savoir, le secteur privé et les citoyens discuteront de la transition vers une économie circulaire et renforceront leur engagement à cet égard. La conférence se clôtura par une déclaration d'action faisant part des engagements des entités participantes.

« Le temps est venu de changer les règles du jeu. Si nous voulons lutter contre les changements climatiques, nous devons penser plus loin que l'efficacité énergétique. SI nous voulons un avenir sain, nous devons cesser de gaspiller nos ressources limitées et recycler nos matériaux précieux en nouveaux produits. Ensemble, nous avons la capacité de boucler la boucle d'une économie circulaire, une nécessité pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'heure est venue de changer fondamentalement », a déclaré le ministre de l'Environnement et coorganisateur, Stientje van Veldhoven.

L'économie circulaire consiste à utiliser les matières premières de façon plus intelligente et prudente afin d'éviter la production de déchets et de pollution. Cela ne concerne pas uniquement le recyclage des déchets. Il s'agit de changer l'intégralité de la chaîne pour passer à une économie circulaire qui contribuera à créer une économie durable et de meilleures conditions de vie. L'innovation et la collaboration sont au cœur de cette transition.

« La surexploitation des ressources naturelles est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. L'économie circulaire constitue un outil pour remédier à la crise climatique et à la perte de la biodiversité et pour réduire notre consommation de matériaux de manière économiquement viable », a indiqué Jyrki Katainen, président du fonds finlandais pour l'innovation, Sitra, et coorganisateur de l'événement.

Voici quelques-uns des conférenciers qui participeront au Forum :

Sigrid Kaag , ministre du Commerce extérieur des Pays-Bas

, ministre du Commerce extérieur des Pays-Bas Frans Timmermans , vice-président de la Commission européenne

, vice-président de la Commission européenne Amina J. Mohammed , vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies et présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable

, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies et présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable Frans van Houten, PDG de Philips et président de la Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

www.WCEFplusclimate.com

@wcefplusclimate

