Les pays d'Asie dominent le classement des passeports les plus puissants en 2020

LONDRES, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, les pays d'Asie ont fermement établi leur domination sur le Henley Passport Index (Classement Henley des passeports), le classement original de tous les passeports du monde en fonction du nombre de pays dans lesquels leurs détenteurs peuvent voyager sans avoir à obtenir de visa. Pour la troisième année consécutive, le Japon a obtenu la première place du classement — qui est basé sur les données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA) — avec un score entrée sans visa/visa à l'arrivée de 191. Singapour s'empare de la deuxième place avec un score de 190, tandis que la Corée du Sud descend d'un échelon pour prendre la 3e place aux côtés de l'Allemagne, avec un accès à 189 destinations.

Les États-Unis et le Royaume-Uni poursuivent leur trajectoire descendante. Même si les deux pays restent dans le top 10, leur 8e position commune constitue un recul significatif par rapport à la première place qu'ils occupaient tous les deux en 2015. Également dans le top 10, la Finlande et l'Italie partagent la 4e place, avec un score de 188, tandis que le Danemark, le Luxembourg et l'Espagne occupent conjointement la 5e place, avec un score de 187. La progression la plus impressionnante du classement est réalisée par les ÉAU, qui ont gagné l'incroyable nombre de 47 places au cours des 10 dernières années et se situent maintenant en 18e position, avec un score entrée sans visa/visa à l'arrivée de 171. L'Afghanistan conserve la dernière place du classement, avec un accès à seulement 26 destinations dans le monde.

Le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, affirme que, même si les gens voyagent plus que jamais auparavant, les derniers résultats montrent également une disparité croissante en ce qui concerne la liberté de circulation. « Les détenteurs d'un passeport japonais peuvent accéder à 165 destinations de plus que les ressortissants afghans. Les analyses de nos données historiques révèlent que cet important écart de mobilité mondial est le plus frappant depuis la création de l'indice en 2006. »

En analysant les données historiques du classement, les chercheurs en sciences politiques Uğur Altundal et Ömer Zarpli, de l'université de Syracuse et de l' université de Pittsburgh respectivement, ont également trouvé une forte corrélation entre la liberté de circulation et d'autres types de liberté – les libertés économiques et politiques, et même les libertés individuelles et humaines. Ils observent qu'il « existe une corrélation évidente entre l'exemption de visa et la liberté d'investissement, par exemple. De même pour la liberté de commerce, les États européens tels que l'Autriche, Malte et la Suisse, qui ont un environnement propice aux affaires, ont tendance à bien se classer en ce qui concerne la puissance des passeports. De la même manière, en utilisant l'indice des libertés humaines, nous avons observé une forte corrélation entre les libertés individuelles telles que l'identité, l'association et l'expression, et la liberté de circulation. »

L'impact de ces facteurs et d'autres développements clés est analysé en profondeur dans l'édition de 2020 du Henley Passport Index et du Global Mobility Report (rapport sur la mobilité internationale) — une publication unique qui offre une analyse approfondie et des commentaires de chercheurs éminents et d'experts professionnels sur les dernières tendances qui façonnent les schémas de mobilité internationaux et régionaux aujourd'hui.

S'exprimant à propos du rapport, Madeleine Sumption, directrice de l'observatoire des migrations à l'université d'Oxford, a déclaré que l'avenir de la mobilité entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne reste incertain. « Le gouvernement conservateur récemment élu a promis un système à points "de type australien" qui serait plus libéral que les politiques actuelles envers les citoyens non européens, bien qu'il soit bien plus restrictif que la libre circulation. » Notant que la menace imminente du Brexit a potentiellement fait de la Grande-Bretagne une destination moins attractive pour les citoyens européens, Mme Sumption souligne que la migration nette de l'UE vers le Royaume-Uni a chuté de 59 % entre 2015 et 2018.

Alors que nous entamons la nouvelle année, le Dr Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners, a déclaré que les pays disposant de programmes de citoyenneté par l'investissement continuent de consolider leurs positions dans le classement. « La demande s'accélère, au moment où l'offre a augmenté à l'échelle internationale, les nations et les individus fortunés considérant ces programmes comme une nécessité absolue dans un monde instable où la lutte pour les capitaux est féroce. Malte se situe actuellement à la 9e place, avec un accès à 183 destinations, tandis que le Monténégro occupe la 46e place, avec un score entrée sans visa/visa à l'arrivée de 124. Dans les Caraïbes, Saint-Kitts-et-Nevis et Antigua-et-Barbuda ont obtenu la 27e et la 30e place, respectivement. »

