Les PDG de Catalyst se font les « champions du changement » pour faire avancer les femmes et l'équité salariale

Le rapport montre que les entreprises « championnes du changement » dépassent leurs homologues en matière de représentation et de suivi de l'équité salariale

NEW YORK, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'initiative Catalyst CEO Champions For Change (« PDG champions du changement de Catalyst ») continue de faire avancer les femmes dans leurs organisations à tous les niveaux de leadership, en particulier dans les rangs des directions, démontrant ainsi leur engagement à redoubler d'efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) au milieu de lieux de travail en évolution et d'une économie incertaine.

Selon le rapport intitulé Aligning Actions to Values: Catalyst CEO Champions For Change, les femmes représentent 28 % des cadres des entreprises surnommées « Championnes », contre 23 % pour leurs homologues du monde entier.

Ces entreprises sont dirigées par plus de 70 PDG qui s'engagent à promouvoir les femmes de tous les groupes ethniques à des postes de direction. Pour la première fois depuis le lancement de l'initiative en 2017, ce groupe a fourni un aperçu des examens d'équité salariale, qui sont essentiels pour faire progresser les femmes et garantir des pratiques commerciales équitables.

Aux États-Unis, où la plupart des entreprises « Championnes » sont basées, l'écart de rémunération entre les sexes pour les employés à temps plein est de 16,9 %, avec des écarts plus importants pour les femmes issues de groupes raciaux et ethniques marginalisés Ce rapport montre que la grande majorité des entreprises « Championnes » (82 %) ont mené au moins une étude sur l'équité salariale au cours des trois dernières années - une proportion plus élevée que celle trouvée dans d'autres études - ce qui indique qu'elles sont des modèles à suivre pour les autres organisations

Les entreprises « Championnes » sont également en avance sur l'ensemble du classement Fortune 500 en ce qui concerne la représentation des femmes au sein des conseils d'administration (35 % contre 27 %), y compris la représentation des femmes issues de groupes raciaux et ethniques marginalisés (8 % contre 6 %). En tant que groupe, ces entreprises dépassent le seuil de 30 % connu sous le nom de « masse critique », qui, selon des décennies de recherche en sciences sociales, modifie la dynamique de groupe et entraîne une amélioration des performances en matière de gouvernance d'entreprise.

« Nous savons que ce qui est mesuré est géré », a déclaré Lorraine Hariton, présidente et PDG de Catalyst. « Nous applaudissons ces dirigeants et leurs organisations pour avoir donné la priorité à l'équité et l'avoir encouragée par des mesures méthodiques et la transparence. » Catalyst estime que la divulgation des mesures et des objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion illustre un engagement stratégique profond en faveur d'un environnement équitable et devrait être une pratique universelle des entreprises.

Les entreprises de l'initiative « CEO Champions For Change » de Catalyst représentent plus de 11 millions d'employés et plus de 3 000 milliards de dollars de chiffres d'affaires dans le monde. Depuis le début de la collecte de données à l'échelle internationale en 2018, ce groupe a continuellement surpassé ses pairs internationaux en matière de représentation des femmes dans l'ensemble du pipeline de leadership.

Lisez le rapport et apprenez-en davantage sur « Catalyst CEO Champions for Change » à l'adresse catalyst.org/champions.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui est soutenue par certains des PDG les plus reconnus et des entreprises de premier plan en vue de créer des milieux de travail propices aux femmes. Créée en 1962, Catalyst suscite le changement par un leadership éclairé de premier plan, des solutions applicables et une communauté engagée de multinationales, afin d'accélérer l'avancement des femmes vers le leadership — dans la mesure où le progrès des femmes constitue un progrès pour tous.

