Les performances extraordinaires du troisième trimestre de Daewoong excèdent les 20 milliards de KRW en résultat d'exploitation pour trois trimestres consécutifs

Promotion du Nabota et des prescriptions... Chiffre d'affaires de 290,6 milliards de KRW et résultat d'exploitation de 22,7 milliards de KRW

La commercialisation de Fexuprazan en Corée et de Nabota en Europe renforce la dynamique de croissance l'année prochaine

SEOUL, Corée du Sud, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (Daewoong) (PDG, Sengho Jeon) a annoncé ses performances de gestion (consolidées) pour le troisième trimestre 2021.

Les ventes ont atteint 290,6 milliards de KRW, ce qui représente une hausse de 5 % en glissement annuel. Le résultat d'exploitation et le bénéfice net ont respectivement atteint 22,7 milliards de KRW et 12 milliards de KRW, soit des chiffres près de quatre fois supérieurs que les chiffres sur 12 mois. En comparant le résultat opérationnel cumulé jusqu'au troisième trimestre, Daewoong a enregistré une augmentation de 7,6 fois la valeur en glissement annuel, passant de 8,3 milliards de KRW à 63,4 milliards de KRW.

Daewoong a réalisé un bénéfice d'exploitation de 20 milliards de KRW pour trois trimestres consécutifs et devrait atteindre près de 90 milliards de KRW cette année. Au troisième trimestre, les exportations de médicaments éthiques en vente libre (ETC) ont atteint près de 200 milliards de KRW, ce qui démontre une fois de plus le statut de Daewoong en tant que puissance du secteur ETC. Nabota a également réalisé des ventes de 20 milliards de KRW et prévoit une forte croissance. Les médicaments en vente libre (OTC) ont également obtenu des résultats satisfaisants dans le secteur des aliments fonctionnels pour la santé. Sur la base de la consolidation, Daewoong a enregistré des chiffres d'affaires de 265,1 milliards de KRW et un bénéfice d'exploitation de 23,9 milliards de KRW.

Les ventes de médicaments ETC se sont élevées à 174,9 milliards de KRW au troisième trimestre de l'année précédente et à 188,9 milliards de KRW au même trimestre de l'année précédente. Les ventes dans le secteur ETC ont encore bondi de 4,1 % au troisième trimestre de cette année, atteignant un record de 196,7 milliards de KRW. Tout en maintenant des ventes globalement substantielles, les produits de Daewoong avec une rentabilité élevée, y compris Diabex, Crezet et Luphere, ont vu leurs ventes s'envoler et ont permis de réaliser un bénéfice d'exploitation élevé. Les ventes cumulées au troisième trimestre ont augmenté de 8 % en glissement annuel.

Au troisième trimestre, les ventes de Nabota ont doublé cette année, passant de 11,3 milliards de KRW à 20,9 milliards de KRW. Les ventes ont continué de suivre la tendance habituelle de croissance dans les principaux canaux de vente (c.-à-d. les marchés américain et coréen), et ont connu des résultats élevés au Brésil, en Thaïlande et au Mexique. Les ventes cumulées au troisième trimestre ont augmenté de 85,7 % en glissement annuel.

Dans le secteur OTC, les ventes ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 30 milliards de KRW par rapport à 29,1 milliards de KRW au troisième trimestre de l'année dernière. Les ventes de médicaments conventionnels en vente libre, tels qu'Ursa (OTC) et Impactamin, ont été stables, tandis que les ventes d'aliments fonctionnels pour la santé ont augmenté.

Daewoong s'attend à renforcer encore sa dynamique de croissance avec la commercialisation de nouveaux médicaments l'année prochaine. Comme Fexuprazan et Nabota ont été reconnus pour leur valeur opérationnelle substantielle, ils seront commercialisés l'année prochaine en Corée et sur les marchés européens, respectivement. La technologie pour Fexuprazan a déjà été exportée dans le monde entier, à une échelle de 1,1 billion de KRW. Quant à Nabota, elle est la seule toxine botulique en Asie qui a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et il est prévu de soumettre une demande de licence de produits biologiques (BLA) en Chine cette année. Les essais cliniques portant sur les indications thérapeutiques aux États-Unis progressent également sans heurts.

Sengho Jeon, PDG de Daewoong, a déclaré : « L'innovation continue de la R&D, l'investissement et l'expansion commerciale, basée sur la stratégie en quatre phases de vérification marketing, conduisent à une augmentation des performances. Nous prévoyons de continuer à renforcer notre dynamique de croissance en commercialisant Nabota en Europe l'année prochaine, ainsi que Fexuprazan en Corée qui a dépassé 1 billion de couronnes suédoises en exportations de technologies. »

