Les perspectives sectorielles paneuropéennes de Green Street offrent un aperçu de l'immobilier après la pandémie

Une analyse approfondie des principaux facteurs affectant la dynamique de l'offre et de la demande, ainsi que des risques et opportunités auxquels le secteur est confronté. Les prévisions de croissance : Prévisions par secteur et par marché jusqu'en 2026 pour les fondamentaux de l'exploitation.

Perspectives industrielles

« Favori des foules au début de la pandémie, le secteur industriel conservera sa popularité en 2022. Les fondamentaux restent robustes, soulignés par une forte baisse des places libres et une demande inébranlable d'espace », déclare Peter Papadakos, responsable de la recherche européenne chez Green Street.

Perspectives pour les bureaux

Le travail à domicile continue de peser sur le secteur des bureaux, dont les fondamentaux devraient atteindre leur point le plus bas d'ici la fin de l'année. Les immeubles de catégorie A, très bien situés et écologiques, devraient se tailler la part du lion dans la demande des locataires.

Perspectives résidentielles

La résilience du secteur résidentiel s'est manifestée depuis le début de la Covid. L'élan établi en 2021 se poursuivra cette année. Les acteurs du marché l'ont remarqué, car l'appétit d'investissement pour les actifs résidentiels reste insatiable.

La demande intense va-t-elle se poursuivre en 2022, ou l'offre va-t-elle enfin rattraper son retard ? Découvrez-le lors du webinaire résidentiel paneuropéen de Green Street, le 3 février 2022 à 15h00 GMT.

Perspectives pour le commerce

Après s'être effondrés en 2020/2021, les fondamentaux du commerce de détail se sont stabilisés à des niveaux durables. Les magasins physiques ont été durement touchés par la pandémie, mais ce type de vente au détail est essentiel à l'expérience intégrée du consommateur et ce secteur ne doit pas être négligé.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, de nouvelles, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements inégalés et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi investisseurs, banques, prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs décisions d'investissement et stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des réflexions basées sur des conclusions et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS.

