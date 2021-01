Les plates-formes technologiques internationales s'ouvrent à un examen indépendant

La Commission Internet lance le rapport sur la responsabilité 1.0

LONDRES, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Partout dans le monde, les législateurs s'efforcent de rendre les espaces numériques plus sûrs et plus équitables. En 2018, des universitaires de haut niveau se sont réunis avec des dirigeants d'entreprises internationales et de la société civile pour mettre au point une nouvelle façon de faire progresser la responsabilité numérique.

Le résultat aidera les régulateurs à mieux comprendre les problèmes, et les entreprises à faire preuve de responsabilité et de leadership.

Cette étude indépendante, à laquelle ont participé la BBC, Sony Interactive Entertainment, Popjam (qui fait partie de SuperAwesome/Epic Games), Tinder et Meetic (deux sociétés de Match Group), a examiné pendant un an la manière dont les organisations prennent des décisions concernant les contenus en ligne.

Le premier rapport de responsabilité de la Commission Internet démontre que les grandes organisations peuvent s'ouvrir à un examen indépendant et à une évaluation comparative des processus de modération de contenu, de manière collaborative et transfrontalière.

Jonny Shipp, le président exécutif de la Commission Internet, explique : « Nous avons examiné comment les organisations prennent des décisions qui atténuent l'impact des services numériques sur les individus et la société. Les processus sont souvent entourés d'une réglementation complexe et de technologies sophistiquées. Nous mettons en lumière la manière dont la culture organisationnelle et la gouvernance orientent et reflètent le pouvoir et la liberté en ligne, en proposant une évaluation indépendante pour faire progresser la responsabilité numérique, la responsabilité des entreprises et la réglementation intelligente. »

La Commission Internet est en train de s'étendre, ayant trouvé de nouveaux partenaires pour faire un rapport.

« Le simple fait d'expliquer ouvertement les processus à un organisme indépendant contribue à instaurer la confiance et à indiquer où des améliorations peuvent être apportées. »

- William Perrin OBE, Carnegie UK Trust.

« La Commission Internet a posé les bonnes questions et a compris les problèmes qui menacent la sécurité des enfants en ligne. »

- Rebecca Newton, responsable de la confiance et de la communauté, SuperAwesome

« Cet effort fait avancer le dialogue sur ce que les entreprises technologiques doivent faire pour assurer la sécurité des communautés en ligne. Match félicite la Commission Internet pour son leadership. »

- Jared Sine, directeur juridique, Match Group.

« La Commission Internet met en lumière les pratiques de modération du contenu de l'industrie, faisant progresser la transparence et le contrôle public de manière importante. »

- Prof. Sonia Livingstone OBE, London School of Economics.

« Jusqu'à présent, nous n'avons pas accordé suffisamment d'attention à la conception de mécanismes permettant d'évaluer l'efficacité organisationnelle dans l'obtention d'un équilibre approprié entre les opportunités et les risques. »

- Prof. Christopher Hodges OBE, Université d'Oxford.

« Le modèle de maturité de la Commission Internet est très utile pour évaluer la manière dont les plates-formes abordent la sécurité en ligne, ainsi que les outils et les processus qu'elles déploient contre le cyberharcèlement. »

- Dr Tijana Milosevic, MSCA Elite-S Fellow, Centre de recherche national anti-harcèlement, Université de la ville de Dublin.

Rapport de responsabilité 1.0 disponible à l'adresse suivante inetco.org/report .

