Les plus grandes sociétés biopharmaceutiques renforcent leur engagement médical grâce à Veeva Link Scientific Awareness

Des entreprises de premier plan tirent parti des informations en temps réel sur la part de voix scientifique et le sentiment envers les produits pour alimenter des communications médicales plus pertinentes

BARCELONE, Espagne, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que trois des dix premières sociétés biopharmaceutiques utilisent désormais Veeva Link Scientific Awareness , récemment lancé, pour obtenir des informations en temps réel sur la notoriété et le sentiment envers les produits. Veeva Link Scientific Awareness fournit des mesures de succès clés sur l'ensemble des canaux scientifiques, numériques et sociaux afin d'aider les équipes médicales à optimiser la stratégie produit et à éduquer efficacement la communauté scientifique et médicale sur les différents traitements.

« Les équipes médicales passent des mesures d'activité basées sur le volume à des normes axées sur la valeur qui montrent l'impact externe des activités médicales parmi la communauté scientifique et clinique », a déclaré Zijian Zhao, responsable mondial de la stratégie du portefeuille médical chez Novartis. « Veeva Link Scientific Awareness nous aide à évaluer rapidement la notoriété des produits sur l'ensemble des canaux afin de mener des engagements qui renforcent les relations et permettent de mieux servir les patients. »

Veeva Link Scientific Awareness fait partie de la gamme de produits Veeva Link , une plateforme de données moderne combinant l'automatisation logicielle intelligente avec la curation humaine pour garantir la précision et la profondeur. Cela permet à Veeva Link de fournir des informations en temps réel dans un nombre croissant de domaines, notamment les ventes, le médical, le marketing et le domaine clinique. Disponible dans 87 pays, l'application analyse les données de plus de 300 000 congrès médicaux et 100 millions de publications sociales, organisées par plus de 1 000 spécialistes et validées par plus de 100 médecins.

« Les informations en temps réel sont essentielles pour comprendre l'évolution de l'écosystème des soins de santé et adapter les engagements avec les experts scientifiques pour répondre à leurs besoins spécifiques dans tous les domaines thérapeutiques », a déclaré Kilian Weiss, directeur général de Veeva Link. « Veeva Link Scientific Awareness aide les équipes médicales à guider des communications plus efficaces qui approfondissent la compréhension des produits afin que les patients et les médecins soient mieux informés dans le monde numérique et à la demande d'aujourd'hui. »

Lors du Veeva Commercial Summit Europe qui se tiendra à Madrid du 28 au 30 novembre 2022, Novartis et d'autres entreprises partageront la manière dont ils tirent parti de Link Scientific Awareness au sein de leurs organisations pour accroître l'engagement des experts. Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent s'inscrire à l'adresse veeva.com/eu/registration/ .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

