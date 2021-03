Les pneus sur mesure de Techking, une marque réputée auprès de Rio Tinto et XCMG, arrivent sur le marché australien

KARRATHA, Australie, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- Des chargeurs XCMG XC958 haut de gamme équipés de pneus Techking sur mesure ETD2S 23.5R25 ont été livrés à Karratha, en Australie-Occidentale, à la mi-janvier. Rio Tinto en a fait l'acquisition afin de commencer le transport de minerais vers les navires de marchandises. Steve Coles, de la succursale de Techking en Australie, a récemment visité les installations de Rio Tinto afin de connaître l'opinion des utilisateurs à propos des pneus sur mesure de l'entreprise.

Le modèle de pneu utilisé a été spécialement conçu pour le transport de minerais par les chargeurs haut de gamme de la série XCMG XC9. Misant sur une formule brevetée et des motifs en chevron, ces pneus sur mesure améliorent considérablement la résistance aux coupures et la force globale des flancs, ce qui prolonge leur durée de vie dans des conditions de travail particulières. Allen Zhuo, ingénieur de maintenance sur le terrain de XCMG, a affirmé à Steve Coles que « Rio Tinto utilisait actuellement les chargeurs XCMG équipés des pneus de Techking, et que tout allait bien ».

La livraison de pneus sur mesure pour les chargeurs XCMG marque la deuxième fois où Techking offre des services de pneus sur mesure à deux géants internationaux, à la suite de sa solution de pneus sur mesure pour les niveleuses. Pour Techking, cela constitue un pas de plus vers l'atteinte de son objectif de devenir un fournisseur mondial de solutions de pneus de premier plan liées aux machines pour exploitation minière de grande taille.

Au moment où Steve Coles visitait les installations de Rio Tinto, l'entreprise a reçu un rapport d'essai présentant des résultats satisfaisants concernant les pneus SUPER ROCK 27.00R49. Ces pneus ont été conçus sur mesure pour les camions à benne basculante non articulés Komatsu 785 qui sont utilisés dans la mine de cuivre de Rio Tinto en Mongolie. Selon le rapport de l'équipe d'ingénieurs de maintenance sur le terrain de Techking, les données de suivi enregistrées en mars montrent que les pneus SUPER ROCK 27.00R49 ont atteint une durée de vie moyenne de 4 201 heures à ce jour, et qu'ils pourraient surpasser les attentes de Rio Tinto en atteignant une durée de vie approximative de 10 406 heures.

SOURCE Techking Tires Limited