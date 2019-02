Les points d'intérêt de la distillerie Kavalan « hautement recommandés » par le défi mondial Drinks Tourism Challenge

La dégustation gratuite de whisky Kavalan toutes les heures dans l'impressionnant Spirits Castle et le Great Hall à double hauteur de plafond.

et le à double hauteur de plafond. Le laboratoire de mélange à faire soi-même , où les visiteurs peuvent mélanger leur propre whisky personnalisé, et remporter chez eux une bouteille individuellement étiquetée.

, où les visiteurs peuvent mélanger leur propre whisky personnalisé, et remporter chez eux une bouteille individuellement étiquetée. Le très escarpé littoral spectaculaire de Yilan où les vents divers sibériens contribuent à la période d'oxydation prolongée ainsi qu'au processus de vieillissement unique de Kavalan.

où les vents divers sibériens contribuent à la période d'oxydation prolongée ainsi qu'au processus de vieillissement unique de Kavalan. La tonnellerie Kavalan , un couloir offrant une vue intégrale depuis l'extérieur et permettant d'observer des tonneliers expérimentés effectuer des procédures telles que la très innovante technique de ponçage, toastage et bousinage, fondamentale pour le Solist Vinho Barrique, « Meilleur single malt au monde » d'après les World Whiskies Awards 2015.

, un couloir offrant une vue intégrale depuis l'extérieur et permettant d'observer des tonneliers expérimentés effectuer des procédures telles que la très innovante technique de ponçage, toastage et bousinage, fondamentale pour le Solist Vinho Barrique, « Meilleur single malt au monde » d'après les World Whiskies Awards 2015. L'immensément populaire café M. Brown , qui surplombe le Great Hall, où sont servis des repas complets ainsi que deux versions délicieuses du « café taïwanais » -- équivalent du « café irlandais » chez Kavalan.

, qui surplombe le Great Hall, où sont servis des repas complets ainsi que deux versions délicieuses du « café taïwanais » -- équivalent du « café irlandais » chez Kavalan. Le M. Brown Castle de King Car , perché sur une falaise offrant une vue inoubliable sur l'emblème naturel de Yilan, Turtle Island, * un volcan actif. La source d'eau de Kavalan, l'eau riche en minéraux de la Montagne enneigée, qui est naturellement filtrée à travers le riche sol volcanique de Yilan, produisant une saveur fruitée typique de Kavalan.

, perché sur une falaise offrant une vue inoubliable sur l'emblème naturel de Yilan, Turtle Island, un volcan actif. La source d'eau de Kavalan, l'eau riche en minéraux de la Montagne enneigée, qui est naturellement filtrée à travers le riche sol volcanique de Yilan, produisant une saveur fruitée typique de Kavalan. Le verger à orchidées de King Car , où les visiteurs peuvent déguster nos whiskies au milieu de centaines d'orchidées, inspiration locale des notes florales de Kavalan.

Le PDG de Kavalan, M. YT Lee, a expliqué que les points d'intérêt majeurs de la distillerie et les dégustations chaque heure étaient gratuits, en phase avec sa philosophie de partage de la distillerie Kavalan avec la communauté.

Il a confié espérer que la visite permette de livrer pleinement l'histoire de la naissance du premier whisky de Taïwan, ainsi que la manière dont il est produit. « Je souhaite que les visiteurs puissent remporter chez eux cette expérience », a-t-il déclaré.

Le maître distillateur Ian Chang a déclaré qu'il existait de nombreuses autres opportunités de déguster Kavalan plus en profondeur. Le salon de dégustation personnalisé dispose d'un luxueux bar à whisky, où mes guides experts emmèneront avec eux les visiteurs dans une « aventure de dégustation », grâce à un choix parmi quatre expressions Kavalan, en fonction de leurs textures et goûts préférés.

« Et si les visiteurs souhaitent s'essayer à mon travail, ils ont la possibilité de créer leur propre whisky, avec une étiquette personnalisée, qu'ils remporteront chez eux à partir de notre laboratoire de mélange à faire soi-même. À travers toutes ces offres, nous sommes impatients de vous accueillir à la distillerie Kavalan en 2019 ! » a affirmé M. Chang.

Dans la section dégustation des récentes éditions n° 151 et 154 de Whisky Magazine, Kavalan a été « recommandé » pour son Distillery Reserve Peaty Cask : « à nouveau un whisky taïwanais habilement produit et bien équilibré. Du très bon travail », tandis que son Solist, Manzanilla Sherry Cask a été décrit en ces termes : « boum, un paradis d'explosion de xérès. Un petit ajout d'eau rallonge les notes, mais il s'agit vraiment d'une ode à l'amour du xérès. »



Le Fino Sherry Cask Strength de Kavalan a également obtenu 91 points dans CigarsLovers Magazine - l'une des meilleures notes décernées - parmi tous les whiskies que cette publication a testé au cours des 12 derniers mois.



Dans le rapport annuel 2019 sur les marques, Kavalan s'est de nouveau distingué comme un solide favori à la fois dans la catégorie des meilleures ventes et celle des meilleurs whiskies mondiaux de la tendance, d'après Drinks International.

Kavalan a également remporté le prix Icons of Whisky Visitor Attraction en 2011, 2013, etc.

* Le symbole de la tortue fait écho à la propre histoire de Kavalan, qui est celle du partage de valeurs telles que la persévérance et la solidité dans le temps. Kavalan porte également l'ancien nom du comté de Yilan.

À propos de la distillerie Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli au sein d'un environnement extrêmement humide et chaud, puise dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée, et s'enrichit des vents frais marins et montagneux. Ces éléments se combinent pour créer l'onctuosité typique des whiskies de Kavalan. Portant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 280 médailles d'or ou récompenses similaires issues des concours les plus compétitifs du secteur, et sommes présents dans plus de 70 pays. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com

Notes à l'attention du rédacteur :

Les trois points d'intérêt proposés par la distillerie Kavalan sont les suivants. Rendez-vous sur le site Web de Kavalan pour en savoir plus sur les réservations : http://www.kavalanwhisky.com/EN/visit-itinerary.aspx

A Yilan Yuanshan

2 heures et demie

Distillerie Kavalan + café M. Brown Castle + verger à orchidées de King Car

Vidéo du profil de la société (Centre des congrès) : 15 minutes

Visite de la ligne de production de whisky : 25 minutes

Zone de dégustation dans le Castle : 20 minutes

Café M. Brown Castle : 50 minutes

Verger à orchidées de King Car : 30 minutes

B Yilan Jiao-Xi

2 heures

Ferme d'orchidées King Car Jiao-Xi + café M. Brown, Jiao-Xi + élevage de crevettes King Car

Ferme d'orchidées King Car Jiao-Xi : 30 minutes

Café M. Brown, Jiao-Xi : 1 heure

Élevage de crevettes King Car : 30 minutes

C Yilan Tou-Cheng

4 heures

Castle I M. Brown + moulin + sentier de randonnée + Castle II M. Brown

Castle I M. Brown

Moulin

Sentier de randonnée

Castle II M. Brown

Contact médias :

Kellie Du

886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

