Les points forts du salon de haute technologie n°1 de Chine CHTF 2018

Des espaces thématiques axés sur les secteurs sensibles de l'industrie

L'exposition informatique présente des espaces thématiques comme l'IA, la production intelligente, l'automobile intelligente, la technologie du sport, le big data, l'informatique en nuage, l'IdO et la blockchain ; l'exposition environnementale met l'accent sur les nouvelles technologies pour la maîtrise de l'eau ; l'exposition sur la production industrielle de pointe compte des espaces spéciaux pour une démonstration laser, la production intelligente et les robots industriels.

L'application des technologies innovantes dans différents scénarios

Le CHTF 2018 présente les nouvelles technologies les plus prometteuses pour les scénarios d'entreprise, de la vie quotidienne, de l'éducation et du divertissement, telles quel le système de reconnaissance faciale par IA, la cabine d'essayage 3D, le système de conduite automatique de niveau 4, le robot d'apprentissage précoce fonctionnant avec l'IA et le drone sous-marin.

Les entreprises licornes chinoises

En plus d'entreprises leaders à l'échelle mondiale telles que Microsoft, Tencent et Baidu, le CHTF 2018 rassemble également de nombreuses sociétés licornes du secteur de l'IA, dont Cambrian, Horizon Robotics, SenseTime, iQiyi et Royale, pour impressionner les visiteurs avec un « moment de technologie de l'IA ».

Une plateforme pour les start-ups internationales

Une exposition pour les start-ups technologiques a également lieu en marge du salon afin de proposer une plateforme pour la communication et la coopération entre les start-ups technologiques et les sociétés de capital-risque.

De plus, le China Hi-Tech Forum 2018 a aussi lieu en même temps du 14 au 16 novembre. Il est axé sur les thèmes suivants : « l'innovation favorise le développement de qualité », « les technologies innovantes et de rupture » et « la science et la technologie mènent à une vie meilleure ». Le forum a invité de nombreuses personnes influentes comme des lauréats du prix Nobel, des dirigeants d'entreprise et des représentants gouvernementaux pour discuter de nombreuses problématiques qui façonneront l'avenir, telles que la révolution technologique, la transformation industrielle mondiale, la communication quantique, l'ère de la 5G, la conduite automatique et d'autres. Plus d'informations : http://www.chtf.com/english/Conferences/ChinaHTF/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/786105/CHTF_pavillion.jpg

Related Links

http://www.chtf.com/english/



SOURCE CHTF Organizing Committee Office