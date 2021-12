Les pratiques de sécurité sol

ides d'IR validées avec la certification SOC 2 de type I

Points essentiels à retenir :

IR a confirmé ses pratiques de sécurité solides en obtenant la certification SOC 2 de type I après un audit indépendant réalisé par un cabinet d'audit Big 4 reconnu mondialement.

La certification SOC 2 fournit une assurance supplémentaire pour les systèmes critiques des clients dans les suites de solutions IR Collaborate et IR Transact.

SYDNEY, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), le principal fournisseur mondial de solutions de gestion de l'expérience pour les écosystèmes stratégiques de communication et de collaboration , d'infrastructures informatiques et de paiements , a obtenu la certification Service Organization Control (SOC) 2 de type I, confirmant ses pratiques de sécurité solides et son engagement à protéger ses clients et partenaires.

Avec l' extension de la plateforme Prognosis dans le Cloud, IR a entrepris la certification SOC 2 pour valider les contrôles et les cadres mis en œuvre pour assurer la sécurité des données clients.

L'audit SOC 2 a évalué les pratiques, les processus et les contrôles opérationnels d'IR en fonction de cinq principes fondamentaux : sécurité, disponibilité, intégrité du traitement, confidentialité et protection de la vie privée.

« Au fur et à mesure que notre offre sur la plateforme Cloud Prognosis se développe, nous voulions garantir à nos clients et partenaires que les mesures que nous avons mises en place pour assurer leur sécurité ont été testées et validées », a déclaré Michael Tomkins, directeur de la technologie chez IR. « IR a toujours pris des précautions en matière de sécurité de l'information, et cette certification indépendante renforce le fait que nos capacités techniques, notre cadre de gouvernance et nos processus opérationnels sont conformes aux normes les plus élevées. »

La certification SOC 2 d'IR fournit une assurance supplémentaire pour les systèmes critiques dans les suites de solutions IR Collaborate et IR Transact.

