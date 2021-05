Les précommandes des ordinateurs portables de GIGABYTE établissent un nouveau record grâce à l'engouement pour les processeurs Tiger Lake

La dernière version des ordinateurs portables AORUS de GIGABYTE, conçus pour les jeux, et AERO, conçus pour les applications à portée créative, s'appuie sur les tout nouveaux processeurs de la série H basés sur le processus de fabrication SuperFin 10 nm d'Intel. Grâce à une architecture de pointe, les UCT de nouvelle génération ont surpassé leurs prédécesseurs de plus de 20 % sur une plateforme similaire, offrant la performance incroyable d'un ordinateur de bureau, mais de manière portable. Ajoutez à cela les cartes graphiques pleine puissance de la série RTX 30 dont sont dotés les ordinateurs protables gamer AORUS, et vous voilà propulsé vers une puissance de jeu inégalée.

Conçus pour les créateurs de contenu, les ordinateurs portables de la série AERO qui offrent une puissance extraordinaire grâce aux UCT de nouvelle génération, font partie des rares ordinateurs portables à être munis de la technologie d'affichage OLED 4K. En plus d'offrir un contraste exceptionnel et la meilleure gamme de couleurs de leur catégorie, les ordinateurs portables spécialisés de cette série AERO possèdent des écrans OLED également certifiés Pantone avec calibrage d'usine des couleurs. Ils offrent ainsi des couleurs des plus brillantes et fidèles à la réalité aux créateurs de contenu et aux designers professionnels durant leurs déplacements.

GIGABYTE met une fois de plus la performance au premier plan avec cette mise à jour grâce aux nouveaux ordinateurs portables de la série Tiger Lake, offrant une performance incroyable pour le travail et le jeu. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.aorus.com/laptops/gaming/

