Les premiers patients aux États-Unis reçoivent des implants Agili-C™

LA NOUVELLE-ORLÉANS, Louisiane, et KFAR SABA, Israël, August 23, 2018 /PRNewswire/ --

CartiHeal, la société à l'origine d'Agili-C, un implant exclusif pour le traitement des lésions de surfaces articulaires, et deux chirurgiens orthopédiques du centre des sciences de la santé LSU Health New Orleans ont annoncé aujourd'hui le recrutement réussi des deux premiers patients aux États-Unis dans le cadre de l'étude pivot IDE (Investigational Device Exemption ou exemption des dispositifs de recherche) sur Agili-C. L'étude sur ces deux premiers cas aux États-Unis a été menée par le Dr Vinod Dasa, chercheur principal, professeur associé et directeur de la recherche orthopédique, et le Dr Michael Hartman, professeur associé de chirurgie orthopédique à la LSU Health New Orleans School of Medicine, le 14 août 2018.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/451231/CartiHeal_Logo.jpg )





Le premier patient qui été randomisé pour recevoir un implant Agili-C aux États-Unis est un homme de 53 ans. Il souffrait d'une lésion du cartilage chronique douloureuse au milieu de la trochlée et a reçu un implant unique dans le cadre d'une approche de mini-arthrotomie.

« Nous manquons actuellement de bonnes options de traitement pour les patients souffrant de douleurs persistantes au genou engendrées par des problèmes de cartilage et qui sont trop jeunes pour un remplacement du genou », a déclaré le Dr Dasa. « La mise en place de l'implant d'Agili-C s'est faite en douceur, sans complication. Nous prévoyons de recruter davantage de patients au cours des prochaines semaines et espérons que cet essai lDE révèlera que l'implant Agili-C soulage la douleur pour ces patients, leur permettant de revenir à un mode de vie actif. »

En Europe et en Israël, 80 patients ont déjà été recrutés et traités dans le cadre de cette étude, qui comprendra un minimum de 250 patients dans des centres aux États-Unis et en dehors, dans le but d'aboutir à une demande d'autorisation de pré-commercialisation auprès de la FDA. L'objectif de l'essai est de démontrer la supériorité de l'implant Agili-C par rapport aux thérapies chirurgicales standard (microfracture et débridement) pour le traitement des défauts ostéochondraux ou du cartilage, dans les genoux arthritiques et les genoux sans évolution dégénérative.

Nir Altschuler, fondateur et PDG de Cartiheal, a indiqué : « Nous tenons à féliciter le Dr Dasa et le Dr Hartman pour avoir recruté les deux premiers patients aux États-Unis. Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise et pour notre étude. Nous sommes très satisfaits du taux de recrutement à ce jour et prévoyons d'ouvrir davantage de sites aux États-Unis dans un avenir proche. »

L'implant sans cellule en vente libre de CartiHeal porte le marquage CE pour une utilisation sur les défauts du cartilage et ostéochondraux. L'implant Agili-C a été testé dans le cadre d'une série d'essais menés dans de grands centres en Europe et en Israël, sur plus de 400 patients atteints de lésions du cartilage au niveau du genou, de la cheville et du gros orteil. Dans le cadre de ces essais, l'implant a été utilisé pour traiter un vaste spectre de lésions du cartilage, allant des lésions focales uniques à des défauts multiples et importants chez des patients souffrant d'ostéoarthrite.

Pour obtenir davantage d'informations concernant l'étude IDE sur Agili-C à LSU Health New Orleans, contacter Cara Rowe, MSW, CCRP, coordinatrice de la recherche clinique orthopédique, au 504-568-4640.

À propos de CartiHeal

CartiHeal, une société d'équipements médicaux à capitaux privés dont le siège social est en Israël, développe des implants exclusifs pour le traitement de défauts ostéochondraux et du cartilage dans des articulations traumatiques et ostéoarthritiques. Aux États-Unis, l'implant Agili-C n'est pas disponible à la vente - il s'agit d'un dispositif médical expérimental utilisé dans le cadre de l'étude IDE.

LSU Health Sciences Center New Orleans éduque les professionnels des soins de santé de la Louisiane. Institut phare, le LSU Health New Orleans est l'université des sciences de la santé la plus complète de l'État et comprend une faculté de médecine, la seule école de médecine dentaire de l'État, la seule école publique de santé publique de Louisiane, ainsi que des écoles d'études paramédicales, de soins infirmiers et supérieures. La faculté du LSU Health New Orleans prend soin de patients dans des hôpitaux et cliniques publics et privés dans toute la région. À l'avant-garde de la recherche bio-scientifique dans plusieurs domaines sur la scène mondiale, la division dédiée à la recherche du LSU Health New Orleans génère des emplois et un immense impact économique. La faculté du LSU Health New Orleans a fait des découvertes d'importance vitale et continue d'œuvrer à la prévention, à l'amélioration des traitements ou la guérison de maladies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lsuhsc.edu, http://www.twitter.com/LSUHealthNO, ou http://www.facebook.com/LSUHSC .