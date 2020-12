Les premiers prix « Industrial App » de la Shanghai Electric Cup sont décernés à 16 candidats exceptionnels, qui favorisent l'innovation numérique dans le secteur de l'énergie

SHANGHAI, 31 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (la « Société ») (SEHK : 02727, SSE : 601727), le premier fabricant et fournisseur mondial d'équipements de production d'énergie électrique, d'équipements industriels et de services d'intégration, a récemment conclu un concours de cinq mois sur les applications de l'innovation industrielle. La première « Shanghai Electric Cup » a été lancée en juillet de cette année avec le soutien de la Commission municipale d'économie et d'informatisation de Shanghai et de l'Association Internet industriel de Shanghai. Visant à favoriser un environnement d'innovation numérique, le concours a vu 140 participants du monde entier remporter un total de 16 prix.

Pour la première fois, Shanghai Electric a saisi l'occasion pour les équipes internes et externes de l'entreprise de promouvoir l'innovation industrielle et d'accélérer la transformation numérique. Le thème du concours visait à pousser les candidats à développer des applications pratiques pour une utilisation en milieu industriel, et appelait à mettre l'accent sur la connexion de quatre concepts (villes intelligentes, énergie intelligente, fabrication intelligente et transport intelligent) à quatre domaines qui définissent l'orientation future de Shanghai Electric.

Sur les 140 projets présentés par des équipes nationales et internationales, les trois premiers prix ont été décernés à 16 projets, dont dix de Shanghai Electric et six d'autres entreprises. L'Institut central de recherche de la société a signé des accords d'incubation de projets avec quatre des équipes externes primées. Shanghai Electric Digital Technology (SEDT) et six autres entreprises ont conclu un accord de coopération écosystémique pour SEunicloud, la plate-forme Internet industriel de Shanghai Electric.

À propos du concours et de la révélation des gagnants, le président de Shanghai Electric, Huang Ou, a déclaré : « Sur la voie de l'amélioration de nos compétences en matière de conception 3D et d'applications industrielles, les réalisations extraordinaires des participants que nous voyons au concours de cette année sont les petits pas pour l'accélération de la transformation numérique de Shanghai Electric, mais ces efforts conjoints ont représenté un grand pas en avant pour toute l'entreprise. »

« De la numérisation des modèles de produits aux modèles commerciaux, ce concours a permis à Shanghai Electric de jeter les bases d'un nouvel écosystème pour SEunicloud, ainsi que de réunir une équipe spécialisée pour accélérer la transformation numérique de notre entreprise », a-t-il ajouté.

Également dévoilée lors de la cérémonie de remise des prix, la nouvelle plate-forme Internet industriel SEunicloud 2.0 a révélé des améliorations en termes d'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'intelligence économique (BI) et de l'intelligence créative (IC). Grâce à ces améliorations, la plate-forme accélérera encore la transformation numérique de Shanghai Electric et marquera une nouvelle étape importante dans la construction de l'Internet industriel de Shanghai Electric.

La version 2.0 comporte un nouveau module de données IA de grande taille capable de fournir des affichages de valeur des données et des analyses commerciales pour une multitude de scénarios industriels. Le module d'intelligence économique amélioré utilise des outils de traitement et de visualisation des données rapides pour produire des affichages intuitifs et permettre une analyse intelligente sur d'énormes ensembles de données. De plus, grâce à un système intégré de développement visuel, la plate-forme peut être utilisée comme plate-forme InaaS (Innovation-as-a-Service).

L'accent mis par Shanghai Electric sur la numérisation et le développement se traduit par un taux d'investissement en R&D constamment élevé, supérieur à 3,4 %. Ce chiffre devrait être plus élevé pour le développement de nouvelles industries, qui devrait augmenter de 6 % à partir de 2019, et pour les investissements dans la pré-recherche et le développement, qui devraient connaître une hausse de 11 %.

