Les principales entreprises d'emballage pharmaceutique s'engagent à fournir des produits pour lutter contre le COVID-19

«Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, nous avons mis en œuvre toutes les mesures de sécurité pour protéger nos employés et déployé tous les actifs disponibles pour sécuriser nos approvisionnements auprès des sociétés pharmaceutiques», a déclaré Franco Stevanato, CEO de Stevanato Group. «Pour soutenir la campagne de vaccination de masse et les besoins d'industrialisation accélérée, nous avons investi dans l'augmentation de la capacité de fabrication de flacons en verre borosilicaté. Conscients du rôle que nous jouons, nous nous engageons à garantir que tous les patients du monde entier aient accès aux vaccins et aux traitements.»

«Face à la situation très difficile d'une pandémie mondiale, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir toutes les campagnes de vaccination contre le virus COVID-19 à venir, en étroite coopération avec nos clients. En 2019 et 2020, nous investissons plus que jamais dans la fourniture de produits de la plus haute qualité avec une capacité supplémentaire. Nous sommes tout à fait prêts à soutenir la demande mondiale du marché pour de potentiels vaccins contre le virus COVID-19 avec nos flacons et seringues produits dans nos grandes infrastructures de production aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Asie», a déclaré Dietmar Siemssen, CEO de Gerresheimer AG.

À propos de Stevanato Group

Fondé en 1949, Stevanato Group est le plus grand concepteur et producteur privé d'emballages primaires en verre pour l'industrie pharmaceutique au monde. Depuis ses débuts, le groupe a développé sa propre technologie de conversion du verre pour garantir les normes de qualité les plus élevées. Le groupe comprend un large ensemble de capacités dédiées au service des industries biopharmaceutiques et diagnostiques : des récipients en verre avec sa marque historique Ompi, aux composants médicaux et de diagnostic en plastique de haute précision, à la fabrication en sous-traitance de dispositifs d'administration de médicaments, aux systèmes d'inspection visuelle, à l'assemblage et à l'équipement d'emballage. Le groupe fournit également des services d'analyse et de test pour étudier l'intégrité de la fermeture des récipients et leur intégration dans les dispositifs d'administration de médicaments, simplifiant ainsi le processus de développement des médicaments. Grâce à son approche unique en tant que guichet unique, Stevanato Group peut offrir un ensemble de solutions sans précédent aux sociétés biopharmaceutiques pour une mise sur le marché plus rapide et un coût total de possession réduit.

À propos de Gerresheimer

Gerresheimer est un partenaire mondial de premier plan dans l'industrie pharmaceutique et de la santé. Avec des produits en verre et plastique spécialisés, la société contribue à la santé et au bien-être. Gerresheimer opère dans le monde entier et près de 10 000 employés fabriquent des produits sur les marchés locaux proches de ses clients. Avec des usines en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, Gerresheimer génère un chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliard d'euros. Sa vaste gamme de produits comprend des emballages pharmaceutiques et des produits permettant une administration simple et sûre des médicaments : stylos à insuline, inhalateurs, micropompes, seringues préremplies, flacons d'injection, ampoules, flacons et récipients pour médicaments liquides et solides avec systèmes de fermeture et de sécurité, ainsi que des emballages pour l'industrie cosmétique.

À propos de SCHOTT

SCHOTT est un groupe technologique international de premier plan dans les domaines du verre spécialisé, de la céramique de verre et des matériaux de haute technologie connexes. Forte de plus de 130 ans d'expérience, la société est un partenaire innovant pour de nombreux secteurs, notamment les appareils électroménagers, l'industrie pharmaceutique, l'électronique, l'optique, les sciences de la vie, l'automobile et l'aviation. SCHOTT possède une présence mondiale avec des sites de production et des bureaux de vente dans 34 pays. Au cours de l'exercice fiscal 2018/2019, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros avec plus de 16 200 employés. SCHOTT AG a son siège social à Mayence (Allemagne) et est la propriété exclusive de la Fondation Carl Zeiss. Il s'agit de l'une des plus anciennes fondations privées et de promotion scientifique en Allemagne. En tant qu'entreprise fondatrice, SCHOTT assume une responsabilité particulière envers ses employés, la société et l'environnement.

