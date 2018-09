Les principaux fabricants automobiles mondiaux et de nouveaux acteurs ont confirmé leur participation à l'AutoMobility LA et au LA Auto Show 2018

Le salon de l'automobile de longue date occupera un espace d'environ 93 000 mètres carrés avec des marques automobiles, de transport et technologiques populaires du monde entier

LOS ANGELES, 7 septembre 2018 /PRNewswire/ -- En dépit des informations selon lesquelles les constructeurs automobiles se retirent des salons de l'automobile du monde entier, les organisateurs de l'AutoMobility LA et du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) ont annoncé aujourd'hui avoir maintenu leur liste des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Cette année, entre autres marques populaires, Audi, BMW, Ford, Genesis, Honda, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla et Toyota reviendront au Los Angeles Convention Center en compagnie de plusieurs autres. En plus des 30 constructeurs automobiles et de leur plus d'un millier de véhicules exposés, les organisateurs du salon ont attiré des marques pour les lancer et les présenter à travers un espace intérieur et extérieur de près de 93 000 mètres carrés.

L'AutoMobility LA, qui se déroulera du 26 au 29 novembre, et le LA Auto Show, qui aura lieu du 30 novembre au 9 décembre, serviront tout deux de plateformes pour présenter des secteurs automobile et technologique en constante évolution. Les journalistes, ainsi que les professionnels de l'automobile et de la technologie qui participeront à l'AutoMobility LA de cette année bénéficieront des connaissances approfondies des experts d'Amazon Alexa, Aston Martin et General Motors notamment, pourront créer un réseau avec plus de 20 000 participants et assisteront au dévoilement de véhicules tout au long des quatre jours. Plateforme pour les premières et les lancements axés sur les véhicules électriques, l'AutoMobility LA permettra aux participants d'avoir un aperçu des tout nouveaux véhicules électriques et autonomes de marques nouvelles telles que BYTON et Rivian.

Immédiatement après l'AutoMobility LA, le LA Auto Show, à présent dans sa 111 année, ouvrira ses portes au public. Les acheteurs de véhicules, les passionnés et les fans du salon pourront voir les véhicules les plus récents, découvriront des supercars épatantes et personnalisées de marques telles que Ferrari et Lamborghini, participeront à des tests de conduite et assisteront à des lancements créatifs et divertissants de sociétés populaires comme Amazon Games et ICONA Designs sur le site du salon. Également de retour cette année, Galpin Motors devrait apporter environ 30 véhicules rares et personnalisés, ainsi qu'un DJ en direct pour animer son hall des modèles customs. Par ailleurs, Polaris Slingshot reviendra au LA Auto Show avec sa palpitante expérience de conduite Slingshot, ainsi qu'un nouveau simulateur de réalité virtuelle pour les amateurs de sensations fortes.

« Nous apprécions que les constructeurs automobiles évaluent en permanence les événements auxquels il parait sensé de participer », a déclaré Lisa Kaz, présidente-directrice générale de l'AutoMobility LA et du LA Auto Show. « Reconnaissant que Los Angeles continue d'être le premier marché d'achat de voitures dans le pays, l'AutoMobility LA et le Los Angeles Auto Show sont des événements incontournables pour les marques automobiles, les médias et les consommateurs. »

D'autres nouvelles passionnantes sur les véhicules et les lancements sur site seront annoncées dans les prochaines semaines.

Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA et le LA Auto Show, ou pour participer à ces événements, veuillez visiter AutoMobilityLA et LAAutoShow.

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison chaque année. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LA™, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2018 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 26 au 29 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2018 sera ouvert au public du 30 novembre au 9 décembre. L'AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires, et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est soutenu par la New Car Dealer Association de l'agglomération de Los Angeles, et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes à l'adresse http://www.laautoshow.com. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA, rendez-vous sur https://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram. Écoutez les précédentes tables rondes, entrevues et conférences sur le nouveau podcast de l'AutoMobility LA à l'adresse https://automobilityla.com/podcast.

