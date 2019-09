Les prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» mettent en avant des exemples de gestion des substances dangereuses sur le lieu de travail.

BILBAO, Espagne, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) présente les exemples primés et salués d'organisations qui adoptent une approche innovante pour lutter efficacement contre les risques posés par les substances dangereuses, dans le cadre de son 14e prix des bonnes pratiques. Les prix distinguent les organisations qui font preuve d'un engagement remarquable en faveur de la sécurité et de la santé au travail (SST) et favorisent des pratiques qui protègent les travailleurs et stimulent la productivité.

Les exemples récompensés émanent d'entreprises et d'organisations de tailles très variées, dans différents secteurs, qui ont toutes un objectif commun: créer une culture de la prévention et protéger les travailleurs contre les substances dangereuses.

Le concours 2018-2019 est une composante essentielle de la campagne Lieux de travail sains – Maîtriser l'usage des substances dangereuses de l'EU-OSHA. Mme Christa Sedlatschek, directrice exécutive de l'EU-OSHA, a commenté les mérites des prix: «Nous sommes ravis d'observer autant d'exemples forts et variés de bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail, dans le cadre de la gestion des substances dangereuses. Les initiatives victorieuses émanent d'entreprises et d'organisations de tailles très diverses, dans différents secteurs, qui ont toutes un objectif commun: créer une culture de la prévention et protéger les travailleurs contre les substances dangereuses.»

Six organisations ont été récompensées:

l'entreprise pharmaceutique tchèque VAKOS XT a.s. , qui a collaboré avec le ministère de l'intérieur pour élaborer un programme de mesures destinées à protéger le personnel des services publics contre l'exposition à des stupéfiants illégaux, notamment lors des opérations policières menées dans des laboratoires de drogues illicites;

, qui a collaboré avec le ministère de l'intérieur pour élaborer un programme de mesures destinées à protéger le personnel des services publics contre l'exposition à des stupéfiants illégaux, notamment lors des opérations policières menées dans des laboratoires de drogues illicites; Eiffage Infrastructures , une grande entreprise française du secteur de la construction et de la maintenance de routes, qui a conçu une nouvelle technique pour éliminer totalement l'utilisation de solvants dangereux dans ses laboratoires d'analyse;

, une grande entreprise du secteur de la construction et de la maintenance de routes, qui a conçu une nouvelle technique pour éliminer totalement l'utilisation de solvants dangereux dans ses laboratoires d'analyse; l'Association fédérale allemande des vitriers ( German Federal Association of Glazier Trades ), qui a élaboré une technique sûre et économique pour manipuler les matériaux contenant de l'amiante, et a facilité sa mise en œuvre;

), qui a élaboré une technique sûre et économique pour manipuler les matériaux contenant de l'amiante, et a facilité sa mise en œuvre; Peluquería Elvira , un petit salon de coiffure et de beauté qui a éliminé les substances dangereuses et a également transformé les conditions de travail dans d'autres salons, dans toute l' Espagne ;

, un petit salon de coiffure et de beauté qui a éliminé les substances dangereuses et a également transformé les conditions de travail dans d'autres salons, dans toute l' ; Atlas Copco Industrial Technique AB , une entreprise manufacturière suédoise , qui a encouragé une culture de la participation et de la collaboration, et a appliqué des mesures collectives pour protéger les travailleurs contre les nanotubes de carbone potentiellement dangereux;

, une entreprise manufacturière , qui a encouragé une culture de la participation et de la collaboration, et a appliqué des mesures collectives pour protéger les travailleurs contre les nanotubes de carbone potentiellement dangereux; une petite exploitation agricole des Pays-Bas, Mansholt BV, qui, en collaboration avec l'organisme sectoriel national chargé de la SST, a mis en œuvre un ensemble de mesures techniques et organisationnelles pour protéger les travailleurs des poussières dangereuses.

Des éloges ont été décernés à quatre autres organisations: l'Office viennois de médiation pour la protection environnementale (Vienna Ombuds Office for Environmental Protection), Autriche; l'entreprise de construction BAM Ireland, Irlande; l'entreprise manufacturière slovène Gorenje, d.d.; et la British Occupational Hygiene Society, Royaume-Uni.

Les candidatures ont tout d'abord été évaluées au niveau national, et jusqu'à deux lauréats de chaque pays ont été nommés pour le concours paneuropéen. Le jury européen a examiné la mise en œuvre des bonnes pratiques, la réalisation de l'évaluation des risques, et le respect du principe STOP , c'est-à-dire l'adoption d'une approche hiérarchique de la prévention, accordant la priorité à la substitution, puis à des mesures techniques, à des mesures organisationnelles et, en dernier lieu, à des mesures de protection individuelle. Le jury a également examiné si les interventions conduisaient ou non à des améliorations réelles et démontrables dans le domaine de la SST, au moyen d'une approche holistique impliquant la participation des travailleurs et l'engagement de la direction. Les interventions sélectionnées sont durables, transposables à d'autres organisations ou à d'autres États membres, et vont au-delà des exigences législatives nationales.

Afin de célébrer les contributions de ces organisations à l'amélioration de la sécurité et de la santé et de sensibiliser aux bonnes pratiques mises en œuvre, chaque organisation lauréate recevra un trophée, et chaque organisation saluée recevra un certificat, lors d'une cérémonie spéciale, durant le Sommet «Lieux de travail sains» en novembre à Bilbao.

