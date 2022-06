Les produits d'éclairage et d'affichage d'Unilumin font leurs débuts lors de l'InfoComm 2022

C'est grâce à la lumière que nous pouvons tout voir. En tant que leader de l'industrie de l'éclairage et de l'affichage, Unilumin adhère au romantisme scientifique. Afin de répondre aux besoins diversifiés et évolutifs de ses clients, Unilumin a développé une connaissance approfondie et une réponse rapide à ces besoins, et est la première entreprise du secteur à proposer le concept de Metasight. En fonction de sept mises en scène d'éclairage et d'affichage, Unilumin a lancé les solutions intégrées suivantes : matériel + système + logiciel + contenu + éclairage et affichage interactifs.

La matrice des produits d'éclairage et d'affichage exposés comprend UpanelSII, URM III, USH et d'autres produits professionnels destinés à être utilisés dans des domaines courants tels que la prise de vue virtuelle xR, l'utilisation professionnelle et l'affichage commercial. L'exposition a attiré un grand nombre de visiteurs et a également reçu une grande attention de la part des clients, des pairs de l'industrie et des médias.

Sur le stand d'Unilumin, Johnson Ruan, l'un des nombreux clients de la société, a déclaré que la solution de prise de vue virtuelle xR d'Unilumin constituera un avantage important pour lui permettre de s'emparer de l'océan bleu du marché de la prise de vue virtuelle. « Les produits d'affichage LED d'Unilumin et les solutions de tournage virtuel xR sont bien équilibrés, à la pointe de la technologie, et nous ont apporté un nouveau type d'expérience immersive et époustouflante. Unilumin a vraiment atteint un excellent niveau de réalisme. Je pense qu'Unilumin nous aidera à développer notre activité dans le domaine de la prise de vue virtuelle et à créer une nouvelle croissance pour notre entreprise. »

En outre, les lauréats du « Red Dot Award » d'Unilumin, UpanelSII, USH pour les prises de vue en extérieur sur petit terrain et le produit vedette de l'écran LED Mini, Umini, ont également été exposés, et leur excellente qualité et leurs effets visuels ont été très appréciés par les visiteurs.

Unilumin Light & Display inaugure un avenir infini.

