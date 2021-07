Les produits de dessin numérique Huion soutiennent la création de Dans la rivière, lauréat du prix du meilleur court métrage d'animation du Palm Springs International ShortFest permettant de se qualifier pour les Oscars

Le film explore une période précise de la Chine et raconte une histoire du point de vue des filles vivant à cette époque-là. Dans ce film de 15 minutes, des dizaines de milliers de dessins ont été créés et réalisés, une charge de travail énorme pour les animateurs. Pour aider les créateurs à terminer leurs œuvres de façon confortable et efficace, Huion a offert certains de ses appareils de dessin les plus puissants à l'équipe d'animation, parmi lesquels le Kamvas Pro 22 (2019) a joué un rôle important pendant la création.

Le Kamvas Pro 22 (2019) est un écran à stylet de 21,5 pouces lancé par Huion en 2019. Grâce à sa grande surface de travail et à sa performance de couleur exceptionnelle, les utilisateurs peuvent réaliser des dessins plus détaillés et naturels. De plus, l'écran anti-éblouissement, l'expérience de dessin sur papier, le support d'inclinaison et le haut niveau de sensibilité à la pression facilitent le travail des créateurs.

« Les détails riches des dessins peuvent être préservés et présentés de façon authentique sur cet écran à stylet », a expliqué Jihua Zhu, l'un des dessinateurs d'arrière-plans de l'équipe. « Nous numérisons les dessins en pastel pour conserver les détails riches de l'image. Sur cet écran affichant des couleurs vives, nous pouvons continuer à ajouter des lignes pour améliorer l'image. »

À l'aide de l'écran à stylet Huion, les créateurs de ce court métrage d'animation tels que les animateurs et les dessinateurs d'arrière-plans peuvent non seulement profiter d'un appareil de travail confortable et fiable, mais aussi exprimer leurs idées de manière efficace et réaliste, ce qui rend leurs œuvres plus vivantes et attrayantes.

Les produits de Huion, fournisseur professionnel de dispositifs graphiques d'entrée, ont été largement appliqués dans des domaines tels que l'animation créée par ordinateur, la réalisation de films numériques, la conception d'identification, la conception architecturale, etc.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du produit, consultez le site www.huion.com.

Pour découvrir le récit de la création du film Dans la rivière, cliquez sur le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=pCboJ4MH56w

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1554754/20210630100545.jpg

