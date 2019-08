Les produits de l'industrie culturelle traditionnelle chinoise arrivent en Europe : l'esthétique orientale fait fureur en France

PARIS, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- Les 27 et 28 août, l'événement d'inauguration de la galerie culturelle « Exposition immersive de palais de loisirs de la dynastie impériale Qing » a officiellement eu lieu à Paris en France dans le but de mettre en valeur et de disséminer la culture chinoise et les produits de beauté orientaux. La riche culture traditionnelle chinoise et les produits si spéciaux qui en émanent ont été particulièrement appréciés et loués par le public français. En tant que marque de premier plan et dont les caractéristiques s'illustrent partout en Chine, c'est au nom des marques locales de produits cosmétiques qu'INOHERB a été invitée à participer à cette exposition afin de présenter au public français le charme chic conjuguant la médecine traditionnelle chinoise par les plantes et les produits de soins de la peau.