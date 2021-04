Les produits importés de soins aux personnes âgées sont bien accueillis en Chine

SHANGHAI, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Pour la plupart des praticiens étrangers, la participation à un salon professionnel des soins aux personnes âgées est une bonne occasion de s'ouvrir au marché chinois. Et leur premier choix est AID. La plateforme d'exposition et de conférence est organisée par le Bureau des affaires civiles de Shanghai, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international de Shanghai et l'exposition Shanghai Intex.

L'exposition internationale de Shanghai 2021 sur les soins aux personnes âgées, la médecine de réadaptation et les soins de santé, également appelée AID 2021, se tiendra du 9 au 11 juin 2021 dans les halls W3-W5 du Shanghai New International Expo Center. En tant qu'exposition internationale, l'AID de cette année a attiré des exposants de dizaines de pays, et l'on s'attend à y voir des pavillons étrangers des États-Unis, de la France, du Japon et d'autres pays.

« Les entreprises étrangères sont les bienvenues pour participer au développement du secteur chinois des soins aux personnes âgées », a déclaré le Premier ministre chinois Li Keqiang lors de sa rencontre avec les représentants des participants étrangers au Forum du développement de la Chine 2021 par liaison vidéo depuis Pékin le 22 mars. [*Source–www.gov.cn] Cette déclaration fait passer un message très positif aux praticiens d'outre-mer.

La population âgée de plus de 60 ans a atteint plus de 260 millions de personnes en Chine. Selon un communiqué du ministère des Affaires civiles, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans en Chine devrait dépasser les 300 millions au cours de la période du 14eme plan quinquennal chinois (2021-25). [*Source–www.mca.gov.cn] De toute évidence, cette situation entraînera une énorme demande potentielle de services multichouches de soins aux personnes âgées.

En particulier, le secteur des assurances et les produits de soins aux personnes âgées ont un énorme potentiel de marché en Chine, ce qui créera davantage d'opportunités pour les entreprises étrangères d'investir dans les produits et services de soins aux personnes âgées en Chine.

En outre, le Premier ministre Li a également déclaré qu'il y a encore beaucoup à apprendre des expériences internationales avancées en termes de développement de produits de soins aux personnes âgées, de fonctionnement et de gestion de l'assurance commerciale, entre autres. Il a ajouté que les produits de soins aux personnes âgées étrangers sont les bienvenus sur le marché chinois, tant qu'il y rentrent de manière ordonnée.

Veuillez consulter le site officiel de l'AID www.china-aid.com où vous pourrez facilement effectuer votre préinscription au salon.

