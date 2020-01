Les professionnels de la gestion des crises sont conviés à la conférence DRIVER+ Advanced Crisis Management à Bruxelles du 19 au 20 février 2020

La conférence DRIVER+ sur la gestion évoluée des crises représente l'aboutissement de plusieurs années d'essais, d'ateliers et de développement technologique visant à accélérer l'innovation dans la gestion des crises dans toute l'Europe. Des intervenants spécialisés issus d'organisations de premier plan telles que le Centre Tyndall pour la recherche sur le changement climatique, WeRobotics et Prepared international, ainsi que d'autres organisations de recherche et institutions de l'UE, présenteront des sujets tels que les résultats de projets, le changement climatique, l'innovation en matière de gestion des crises et de renforcement communautaire.

L'événement offrira un aperçu unique de la façon dont les organisations de gestion des crises peuvent utiliser les résultats du projet pour sélectionner et évaluer des solutions comme les logiciels, les équipements, les méthodes et les approches, afin de combler les lacunes identifiées en matière de gestion des crises sur une base méthodologique et approfondie.

Lors de diverses allocutions de fond, de séances plénières et de démonstrations spécialisées, les participants découvriront le travail des équipes du projet DRIVER+ :

La conception d'une méthodologie d'orientation des essais (Trial Guidance Methodology - TGM) scientifiquement fondée permettant de tester des solutions de gestion des crises et l'infrastructure technique du banc d'essai (Test-bed Technical Infrastructure - TTI) qui la sous-tend ;

l'exécution d'essais DRIVER+ à grande échelle basés sur la TGM et le TTI menés en Pologne, en France , aux Pays-Bas et en Autriche pour évaluer des solutions de gestion des crises dans des scénarios réalistes ;

, aux Pays-Bas et en Autriche pour évaluer des solutions de gestion des crises dans des scénarios réalistes ; le développement du CMINE (Crisis Management Innovation Network Europe), un réseau ouvert et coopératif de partage des informations ;

la création d'un portefeuille de solutions : une base de données en ligne sur les technologies de gestion des crises ;

la création d'un réseau de centres d'expertise pour assurer la viabilité des résultats de projets.

Lors de la conférence, les participants auront également accès à un cybermarché de solutions technologiques et d'outils testés lors des essais DRIVER+.

Ordre du jour et inscription : https://www.cmine.eu/events/22153

Renseignements généraux sur DRIVER+

DRIVER+ est un projet financé par l'UE qui a pour mission de promouvoir et de tester de nouvelles améliorations scientifiques en matière de gestion des crises afin d'améliorer la réponse aux menaces liées au changement climatique, telles que les incendies de forêt et les inondations, ainsi que d'autres menaces, comme les accidents industriels et le terrorisme.

Ce projet a reçu un financement de l'Union Européenne, visant à mettre en œuvre le septième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le cadre de l'accord de subvention n° 607798.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1077562/Wildfires_France_DRIVER_Brussels_2020.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077563/DRIVER_Project_Logo.jpg

https://www.driver-project.eu



SOURCE DRIVER+