Les progrès du projet d'écoles ouvertes pour tous grâce à la technologie de l'UNESCO-Huawei ont été examinés lors d'un séminaire international

Suite au lancement officiel du projet TeOSS le 25 novembre 2021, le séminaire a été co-organisé par Huawei et l'UNESCO dans le cadre de la phase de mise en œuvre du projet. L'événement comprenait un rapport d'étape sur la première phase du projet, incluant notamment les résultats à ce jour, et a discuté de la mise en œuvre de la deuxième phase.

L'UNESCO aide les ministères de l'Éducation et d'autres partenaires en Égypte, en Éthiopie et au Ghana à mettre en œuvre le projet TeOSS de trois ans, qui se déroulera jusqu'en août 2023. Développé dans le cadre du Fonds en fiducie UNESCO-Huawei, le projet couvre la conception, les essais pilotes et l'extension des systèmes scolaires ouverts qui s'appuient sur la technologie. Ces systèmes seront accessibles dans les écoles, à domicile et dans d'autres lieux, ce qui assurera la continuité et la qualité de l'éducation, même en cas de crise, comme la pandémie actuelle.

« Il y a trois axes pour orienter la révolution numérique, qui sont tous reflétés dans ce projet : assurer la connectivité pour tous ; construire des contenus et des plateformes numériques libres et publiques d'apprentissage ; et se concentrer sur la façon dont la technologie peut améliorer l'innovation et le changement pédagogiques », a déclaré Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation.

Planifiés en étroite collaboration avec les gouvernements de l'Égypte, du Ghana et de l'Éthiopie, et alignés sur les stratégies nationales existantes, les projets TeOSS ont été développés pour répondre aux besoins locaux spécifiques.

En Égypte, un cadre de compétences en TIC a été élaboré à l'intention des enseignants et des élèves des écoles et collèges/lycées, de la maternelle au secondaire. Des experts en développement de didacticiels numériques et des enseignants du primaire et du secondaire recevront une formation, et un centre national d'apprentissage à distance sera créé à l'intention des éducateurs de tout le pays pour assurer la continuité du développement professionnel.

« Depuis que l'Égypte a lancé son nouveau système, le président a pris un engagement sans précédent pour moderniser le modèle éducatif du pays », a déclaré le Dr Hanem Ahmed, responsable de la coopération internationale du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique de la République arabe d'Égypte, au nom de S.E. le Dr Tarek Shawki, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique de la République arabe d'Egypte.

Le projet TeOSS en Éthiopie se concentrera sur la mise en place d'une infrastructure TIC pour connecter les écoles pilotes, former les enseignants et les étudiants, et construire un système de gestion de l'apprentissage intégré à une plateforme de formation des enseignants.

« Le projet cadre parfaitement avec les stratégies nationales de l'Éthiopie concernant la nécessité d'utiliser les TIC et le contenu numérique dans notre système. Nous étendrons également ce système en adoptant et en personnalisant toutes les activités en fonction du contexte local », a déclaré le Dr Zelalem Assefa, PDG des TIC et de l'éducation numérique au ministère de l'Éducation de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Au Ghana, l'accent est mis sur la création de contenu numérique pour toutes les matières, ainsi que sur la formation des enseignants et des élèves des écoles primaires et secondaires. Le projet prévoit également la création d'un référentiel électronique que les enseignants pourront utiliser pour télécharger du contenu et auquel les apprenants pourront accéder en ligne et hors ligne avec peu ou pas de supervision.

« Nous devons être en mesure d'adopter la technologie pour améliorer notre prestation de services d'éducation. Si nous voulons être en mesure de réaliser l'ODD-4, nous avons besoin de plateformes numériques comme catalyseurs et leviers pour y parvenir », a déclaré John Ntim Fordjour, ministre adjoint de l'Éducation, au nom de S.E. le Dr Yaw Osei Adutwum, ministre de l'Éducation de la République du Ghana.

Le projet TeOSS est aligné sur le domaine Tech4Education de l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei, qui vise à promouvoir l'équité et la qualité de l'éducation grâce à la technologie, et travaille à améliorer l'accès au numérique, à améliorer les compétences numériques et à développer des cours de haute qualité. Le programme Huawei ICT Academy est conçu pour aider à cultiver les talents en TIC en améliorant les compétences numériques.

« Pour atteindre l'équité mondiale en matière d'éducation et partager les ressources éducatives, Huawei a lancé la plateforme de service complet 'Huawei Talent' », a déclaré Zhang Jing, directeur principal de Huawei Education Talent Ecosystem, Huawei ICT Academy Development. « Pour combler l'écart entre l'offre et la demande de talents à l'ère numérique, Huawei construit des alliances de talents, améliore les compétences, développe les normes de talent, et fait la promotion de la valeur des talents pour aider le monde à devenir plus numérique. »

La technologie démontre déjà une valeur intrinsèque dans la transformation de l'éducation, une valeur qui continuera de croître à l'avenir.

« La technologie numérique est devenue un nouveau moteur de productivité qui soutient l'innovation dans les modèles éducatifs, la transformation des méthodologies éducatives et les environnements éducatifs plus intelligents », a déclaré Kevin Zhang, responsable marketing de ICT Infrastructure for Huawei. « Nous explorons la façon d'appliquer l'IA, comme la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et le traitement de la parole, à l'éducation. Une technologie innovante peut aider à résoudre les défis les plus urgents du monde. Et nous devons continuer à travailler ensemble pour innover. »

L'approche collaborative et innovante du projet TeOSS contribue à créer une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous et soutient les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Elle permettra aux nations de repenser l'éducation et de soutenir une nouvelle génération d'écoles et d'apprenants numériques.

