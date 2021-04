Les projets d'alimentation et de boissons TOJOY apportent de nouveaux goûts en Chine

PEKIN, 9 avril 2021 /PRNewswire/ -- La restauration est l'un des secteurs les plus importants en Chine. Le secteur de la restauration en Chine est très intéressant compte tenu de son vaste marché, de sa croissance rapide ces dernières années, de sa large influence et de sa forte capacité à créer de l'emploi. Cependant, en raison de la pandémie de COVID en 2020, de nombreux restaurants ont été contraints de fermer leurs portes ou de s'adapter aux nouvelles demandes des clients.

Heureusement, grâce à la maîtrise de la pandémie dans toute la Chine et au fort soutien du gouvernement, le secteur de la restauration s'est progressivement redressé dans tout le pays. Selon les experts, le volume total du marché chinois de la restauration reviendra cette année au niveau de 2019 et devrait continuer à se développer à un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. D'ici 2023, il devrait dépasser les 6 000 milliards de yuans.

De nouvelles entreprises apparaissent chaque jour dans la course à la conquête de parts de marché dans le secteur de la restauration en Chine. Nombre d'entre elles sont à la recherche d'investissements et de partenaires opérationnels pour s'implanter à l'échelle nationale.

L'accélérateur d'entreprises chinois TOJOY fournit à plusieurs de ces entreprises le financement, les partenaires opérationnels locaux et les ressources commerciales nécessaires à une telle expansion, et ce à un rythme beaucoup plus rapide que les moyens traditionnels. Pour les entreprises étrangères du secteur de l'alimentation et des boissons en particulier, les accords facilités par TOJOY avec des investisseurs et des partenaires opérationnels dans tout le pays se révèlent inestimables.

Vous n'avez pas à choisir entre délicieux et nutritif.

L'alimentation saine et fraîche est une tendance émergente en Chine. La chaîne de saumon norvégienne Pink Fish est l'une des entreprises qui a su saisir cette tendance. Le cofondateur de Pink Fish, Geir Skeie, a remporté le prix du chef mondial Bocuse d'Or en 2009, et s'est engagé à offrir rapidement des fruits de mer norvégiens primés, sains et vérifiés par blockchain à une clientèle affamée du monde entier.

« Les bienfaits des fruits de mer pour la santé sont incontestables. Ils contiennent plus de protéines et moins de graisses que les autres sources de protéines », a déclaré Skeie dans une interview récente.

« Les oméga-3, en particulier, sont un ingrédient important qui favorise le développement du cerveau et sont également importants pour la santé cardiovasculaire. Le saumon contenu dans la farine de poisson de Pink Fish a une teneur en oméga 3 beaucoup plus élevée que les autres marques et nous pouvons contrôler l'ensemble du processus d'élevage et de préparation du saumon. »

Pink Fish utilise un service blockchain d'IBM pour surveiller chaque étape du parcours de son saumon, de l'œuf à l'assiette. Les clients scannent un code QR à leur table pour voir où leur saumon est né, ce qu'il a mangé, qui l'a élevé et qui l'a transporté jusqu'à Pink Fish.

Cette chaîne d'approvisionnement de haute technologie en aliments sains et primés a attiré l'attention de TOJOY lorsque la société a accepté de s'associer au début de l'année.

Accompagner un bon repas avec du bon vin

TOJOY répond également à l'appétit toujours croissant de la Chine pour les vins et spiritueux de classe mondiale. « World's Best Wine and Spirits » présente aux consommateurs chinois une collection de boissons alcoolisées en provenance d'Europe de l'Est, des États-Unis, du Canada et du Mexique. Grâce à la plateforme de vente de TOJOY, les consommateurs finaux et les distributeurs locaux peuvent avoir accès à ces boissons spécialisées plus rapidement et plus facilement que jamais.

Les distributeurs locaux ont fait l'éloge de World's Best Wine and Spirits pour son marketing direct et sa méthode permettant de maintenir des prix inférieurs à ceux de la concurrence en réduisant les marges des intermédiaires. La transparence assurée par une méthode numérique centralisée de fixation des prix garantit une qualité élevée et régulière des boissons, assure l'authenticité des produits et réduit la confusion des prix qui caractérise les autres méthodes de distribution nationale des boissons en Chine.

En 2021, les consommateurs chinois dépenseront plus que jamais en nourriture et en boissons. C'est peut-être le meilleur moment pour les marques d'entrer dans le secteur en Chine. TOJOY déploie son réseau national pour permettre à de plus en plus de marques mondiales de se développer rapidement en Chine grâce à un développement coopératif avec des investisseurs et des partenaires locaux de confiance. Pour les entreprises prêtes à se développer et à s'emparer de cet immense marché, il est peut-être temps de se régaler.

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP