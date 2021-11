Les projets de Mainstream Renewable Power permettront de fournir 1,27 GW de nouvelles énergies éolienne et solaire à l'Afrique du Sud

Le consortium dirigé par Mainstream Renewable Power s'est vu attribuer 50 % de l'allocation totale dans le cadre du dernier cycle du programme d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable (REIPPPP) d'Afrique du Sud

Cette victoire fait de Mainstream Renewable Power la première entreprise d'énergie renouvelable en Afrique du Sud, avec plus de 2,1 GW attribués à ce jour dans le cadre du REIPPPP

Les douze projets, qui concernent l'énergie éolienne terrestre et l'énergie solaire, produiront suffisamment d'énergie propre pour répondre à un tiers de la demande annuelle d'électricité de la ville du Cap

DUBLIN et CAPE TOWN, Afrique du Sud, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power (« Mainstream »), société internationale spécialisée dans l'énergie éolienne et solaire, annonce aujourd'hui que douze de ses projets ont obtenu le statut de soumissionnaire privilégié dans le cadre du cinquième cycle du programme d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable (REIPPPP) d'Afrique du Sud. Les projets éoliens et solaires, qui ont une capacité totale de 1,27 GW, représentent la moitié de l'allocation totale du cycle, qui a été le plus compétitif à ce jour, étant presque 4 fois sursouscrit.

Cette victoire fait de Mainstream l'entreprise la plus performante de l'histoire du programme sud-africain d'approvisionnement en énergies renouvelables, avec plus de 2,1 GW attribués à ce jour. Cela comprend 850 MW d'actifs de production éolienne et solaire que Mainstream a déjà mis en service commercial dans le cadre des séries 1, 3 et 4 du REIPPPP. Mainstream a réalisé un certain nombre de premières dans le cadre du REIPPP, notamment la construction de la première sous-station auto-construite d'Afrique du Sud, ainsi que la clôture financière et l'achèvement de la construction des premiers projets des séries 1, 3 et 4.

Le consortium dirigé par Mainstream, nommé « Ikamva » qui signifie « l'avenir » en Xhosa, réalisera six projets éoliens terrestres et six projets solaires photovoltaïques, dont le premier projet REIPPPP dans la province sud-africaine de KwaZulu-Natal. Le consortium réunit un large éventail de compétences, dirigé par l'équipe 100 % africaine de Mainstream, composée de plus d'une centaine de professionnels, et comprend Globeleq, Africa Rainbow Energy & Power, H1 Holdings et des trusts communautaires locaux.

Grâce à ce contrat, Mainstream va doubler la taille de son équipe sud-africaine et recruter activement 100 autres Sud-Africains pour soutenir l'ingénierie et la construction des 12 projets. Mainstream deviendra ainsi le plus grand employeur dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique.

Une fois pleinement opérationnels, les projets produiront environ 4 500 gigawattheures (GWh) d'électricité verte par an, contribuant à éviter près de 5 millions de tonnes de CO2 par an. Ils fourniront à l'Afrique du Sud une énergie indigène essentielle à faible coût et contribueront à une transition équitable vers ses objectifs en matière d'énergie propre et de climat.

Ce contrat s'inscrit dans la stratégie de Mainstream, qui consiste à développer ses plateformes mondiales à une échelle réelle. Le portefeuille mondial de la société atteint désormais 16,2 GW. Il s'agit de la dernière démonstration de la trajectoire de croissance accélérée de Mainstream, après l'acquisition de 75 % par Aker Horizons au début de 2021, ainsi que l'annonce de la nouvelle plateforme de 1 GW de Nazca Renovables au Chili en juillet.

Hein Reyneke, Directeur Général de Mainstream pour l'Afrique a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour contribuer davantage à la décarbonisation de l'Afrique du Sud. C'est une preuve de confiance dans les antécédents de Mainstream en matière de livraison efficace et fiable, non seulement ici en Afrique du Sud, mais aussi à l'échelle internationale, où nous construisons actuellement dix projets éoliens et solaires photovoltaïques simultanément, pour un total de 1,35 GW au Chili. Notre dernière victoire apportera d'énormes avantages sociaux, économiques et environnementaux à l'Afrique du Sud. »

Renseignements sur le projet :

Nom du projet Technologie MW Province Municipalité District Dwarsrug Vent 124 Cap Nord Hantam Namakwa Beaufort-Ouest Vent 140 Cap occidental Prince Alfred Karoo central Trakas Vent 140 Cap occidental Prince Alfred Karoo central Waaihoek Vent 140 KKwazulu-Natal Madlangeni Amajuba Sutherland Vent 140 Cap Nord Karoo Hoogland et Laingsburg Namakwa et Central Karoo Rietrug Vent 140 Cap Nord Karoo Hoogland Namakwa Kentani Énergie solaire photovoltaïque 75 État libre Tokologo Lejweleputswa Leliehoek Énergie solaire photovoltaïque 75 État libre Tokologo Lejweleputswa Klipfontein Énergie solaire photovoltaïque 75 État libre Tokologo Lejweleputswa Klipfontein 2 Énergie solaire photovoltaïque 75 État libre Tokologo Lejweleputswa Braklaagte Énergie solaire photovoltaïque 75 État libre Tokologo Lejweleputswa Sonoblomo Énergie solaire photovoltaïque 75 État libre Tokologo Lejweleputswa Total

1 274







Mainstream détient 100 % des projets attribués. À la clôture financière, la propriété sera transférée au consortium d'actionnaires : Mainstream (25 %), Globeleq (26 %), Africa Rainbow Energy & Power (23,25 %), H1 Holdings (23,25 %) et Community Trusts (2,5 %).

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est une société de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables et présente dans le monde entier. La société se concentre sur l'expansion de son pipeline de haute qualité de plus de 16,2 gigawatts (GW) d'actifs éoliens et solaires à travers l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie-Pacifique ainsi que le secteur mondial de l'éolien offshore. En mai 2021, elle a conclu un accord pour qu'Aker Horizons prenne une participation de 75 % dans la société, permettant à Mainstream d'accélérer son plan d'expansion mondial.

Mainstream a livré plus de 6,5 GW d'actifs éoliens et solaires prêts à être financés, et compte actuellement plus de 1,4 GW (net) en construction en Amérique latine et en Afrique. Au Chili, la « Andes Renovables Platform », détenue à 100 % par Mainstream, qui compte 1,35 GW d'actifs éoliens et solaires entièrement sous contrat, est en passe de terminer sa construction à la fin de cette année. En Afrique, la société a livré 850 MW d'actifs éoliens et solaires en exploitation commerciale en Afrique du Sud et, par le biais de sa coentreprise Lekela Power, 410 MW d'actifs éoliens en construction au Sénégal et en Égypte.

Mainstream est l'un des promoteurs les plus performants dans le domaine de l'éolien offshore à grande échelle au niveau mondial. Elle a obtenu l'autorisation de construire Hornsea One (1,2 GW), la plus grande centrale éolienne offshore opérationnelle au monde, et a développé le projet Hornsea 2 (1,4 GW) avant de vendre ces projets et l'ensemble de la zone en 2015. Au total, Mainstream a développé et autorisé 20 % de la capacité éolienne offshore du Royaume-Uni, en exploitation ou en construction. Mainstream a entièrement consenti le projet éolien offshore Neart na Gaoithe en Écosse, 450 MW, actuellement en construction. Le projet éolien offshore de 1,4 GW de Soc Trang, au Vietnam, est l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable d'Asie du Sud-Est.

Mainstream a levé plus de 3,0 milliards d'euros en financement de projets à ce jour et emploie plus de 420 personnes sur les cinq continents.

www.mainstreamrp.com

