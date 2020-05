Les projets primés du Concours international des étudiants de BE OPEN et Cumulus adoptent les ODD des Nations Unies visant à rendre le monde meilleur

LONDRES, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- En 2019, BE OPEN et Cumulus ont uni leurs forces pour organiser un concours international destiné aux étudiants et aux diplômés de programmes universitaires créatifs. Le concours « Second Life of Things in Design » est devenu partie intégrante de Cumulus Green 2020 : For A New Circular Economy (Pour une nouvelle économie circulaire), et a été inspiré par le programme sur les ODD (Objectifs de développement durable) des Nations Unies.

Les ODD ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies en tant qu'appel universel à l'action en vue de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et de veiller à ce que tous les peuples connaissent la paix et la prospérité d'ici 2030. Les étudiants en arts, en design et en architecture ont été encouragés à soumettre des travaux qui démontrent une approche créative et orientée vers le design des problèmes de durabilité, de production et de consommation plus judicieuses formulés par l'ODD n° 12.

Les trois gagnants ont été sélectionnés sur un total de 683 soumissions provenant de 44 pays, et ils recevront les prix de 5 000 €, 3 000 € et 2 000 € de BE OPEN et de Cumulus.

Le premier prix est décerné à Valerio Di Giannantonio, étudiant en Master à l'Université des arts d'Islande, pour son FiloSkin, un produit spéculatif fabriqué à base de microalgues, capable de produire de l'oxygène et de filtrer le CO2. Le FiloSkin peut atténuer les problèmes environnementaux tout en adaptant les êtres humains aux conditions de pollution.

Le deuxième prix est décerné à Natalie Ferry et à Stefano Pagani, étudiants en B.B.A. en design de produits à la Parsons School of Design, The New School à New York, pour leur Bloom, un réseau de bioréacteurs composés d'une structure imprimée en 3D à base d'algues, qui pourrait faire du biocombustible à base d'algues une réalité.

Le troisième prix est décerné à Frida van der Drift Breivik et à Frøya Thue, étudiantes en Master à l'École d'architecture et de design d'Oslo en Norvège, pour le concept du DYPP. Ce concept explore le potentiel des algues en tant que bioplastique, de l'introduction d'un nouveau biomatériau à la remise en question de l'emballage tel que nous le percevons aujourd'hui.

En plus des trois gagnants, les juges ont sélectionné 50 mentions d'honneur, parmi lesquelles deux autres gagnants de « Second Life of Things In Design » seront nommés : l'un sélectionné par la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, et l'autre par un vote en ligne ouvert. Les deux gagnants recevront 2 000 €.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, explique l'objectif du concours : « Il est vital de donner aux jeunes esprits créatifs tout le soutien dont ils ont besoin pour concrétiser leurs idées, car c'est l'originalité de la pensée qui est nécessaire pour faire avancer les choses, et les jeunes possèdent cette originalité. L'objectif global de BE OPEN est de soutenir, de promouvoir et d'aider à concrétiser des idées qui changeront réellement le monde pour le meilleur. Dans le même temps, nous cherchons à soutenir les personnes capables de produire ces idées et de leur donner l'inspiration et la confiance nécessaires pour les faire progresser. »

Mariana Amatullo, PhD, présidente de Cumulus, Vice Provost de Global Strategic Initiatives, The New School, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec BE OPEN dans le cadre de cette initiative de concours complémentaire. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à BE OPEN pour son soutien généreux à la célébration des projets primés avec Cumulus. Nous sommes ravis que les étudiants à l'origine des 50 projets d'honneur aient désormais la possibilité d'être récompensés par deux prix supplémentaires importants. En cette période d'actualités pour la plupart difficiles dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, il est essentiel pour des associations telles que Cumulus de se joindre à des partenaires comme BE OPEN pour mettre en lumière le talent de notre prochaine génération de chefs de file du design qui imaginent un monde plus durable. »

La cérémonie de remise des prix et la célébration de tous les gagnants feront partie de l'Assemblée et de la Conférence éducative du 30e anniversaire de Cumulus.

Related Links

http://beopenfuture.com/



SOURCE BE OPEN Foundation