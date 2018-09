Les propositions pour le 22e Japan Media Arts Festival peuvent d'ores et déjà être présentées

TOKYO, 7 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le comité exécutif du Japan Media Arts Festival accepte désormais les propositions pour le 22e Japan Media Arts Festival. Tous les artistes du monde entier, qu'ils soient professionnels, amateurs, indépendants ou commerciaux, sont invités à soumettre leurs œuvres dans quatre catégories : art, divertissements, animation et manga. Seront considérées les œuvres qui ont été réalisées ou exposées dans l'année qui a précédé la date limite (6 octobre 2017 au 5 octobre 2018). Pour chaque catégorie, le comité du jury sélectionnera des lauréats pour le Grand Prix, les Excellence Awards et les New Face Awards. Tous les prix, y compris le Special Achievement Awards et les Jury Selections, seront décernés en mars 2019. Chaque lauréat des quatre catégories recevra un trophée et une récompense pouvant atteindre 1 000 000 yens, et aura l'occasion de présenter ses œuvres à l'exposition des œuvres récompensées à Tokyo en juin 2019.

Les propositions doivent être soumises sur http://festival.j-mediaarts.jp/en/entry/entry-guidelines/.

Toutes les propositions doivent être soumises au plus tard le vendredi 5 octobre, à 18 heures (heure du Japon). Les propositions sont soumises gratuitement.

À propos du festival

Le Japan Media Arts Festival est un vaste festival d'« arts des médias » (« Media Geijutsu » en japonais) qui récompense les œuvres exceptionnelles dans quatre catégories : art, divertissements, animation et manga. Depuis sa création en 1997, le festival décerne des prix pour des œuvres créatives d'une importante valeur artistique et, grâce à son exposition annuelle des œuvres récompensées, il a donné l'occasion au public de découvrir directement les œuvres récompensées et également de participer à des événements connexes comme des symposiums et des conférences d'artistes.

L'année dernière, le 21e Festival a reçu 4 192 propositions de 98 pays et régions du monde entier. Au fil des ans, le festival s'est forgé une réputation internationale comme l'un des plus grands événements dans le domaine des « arts des médias » à l'affût des toutes dernières expressions artistiques qui continuent de se diversifier dans le monde actuel en constante évolution.

Les prix

Grand Prix : Certificat, trophée, 1 000 000 yens Excellence Awards : Certificat, trophée, 500 000 yens New Face Awards : Certificat, trophée, 300 000 yens Special Achievement Awards : Certificat, trophée

D'autres œuvres exceptionnelles seront sélectionnées par le jury dans le cadre des Jury Selections.

Pour plus amples informations, rendez-vous sur http://festival.j-mediaarts.jp/en/.

