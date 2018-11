Les puces Huawei inaugurent une nouvelle ère d'intelligence artificielle

Yan Lida, le directeur du conseil d'administration de Huawei et président du Huawei Enterprise Business Group, a déclaré: « La nouvelle série de puces Ascend de Huawei est le composant principal de la solution d'intelligence artificielle de Huawei. La stratégie de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle consiste à investir dans la recherche fondamentale et le développement de talents, à établir un portefeuille d'IA complet, tous scénarios confondus, et à contribuer à la création d'un écosystème mondial ouvert. Huawei consacre chaque année 10 à 15 % de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Cette année, ce montant dépassera les 100 milliards de yuans. L'Ascend 310, la première puce de la série Ascend, inaugure une nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Nous avons l'avantage de savoir non seulement mettre au point de l'intelligence artificielle, mais aussi créer une synergie entre cette dernière et le nuage, l'internet des objets, la vidéo, le calcul informatique, les mégadonnées et d'autres technologies, dans le but de mettre à disposition une plate-forme ouverte s'adaptant à la transformation numérique au sein de toutes les industries. L'intelligence artificielle est la dernière technologie que Huawei a mis à la disposition de ses clients et partenaires sur la plate-forme. Nous mettrons tout en œuvre pour garantir que l'intelligence artificielle ne sera plus réservée à ceux qui possèdent des compétences avancées. Notre objectif est de travailler avec un million de développeurs d'intelligence artificielle afin de favoriser l'innovation dans le cadre de notre engagement consistant à fournir des solutions d'intelligence artificielle abordables, efficaces et fiables à toutes les entreprises de tous les secteurs afin de construire un monde intelligent et entièrement connecté. »

Le 10 octobre 2018, Huawei a officiellement lancé une solution d'IA multi-scénarios « full-stack ». « Full-stack » signifie que la solution offre une puissance informatique de pointe élevée et économique, ainsi que des plates-formes de développement d'applications à faible barrière qui rendent la modélisation de données d'IA, la formation de modèles et le développement d'applications plus simples, plus agiles et plus efficaces. Cette solution « tous scénarios » est capable de produire une intelligence omniprésente pour divers scénarios impliquant des appareils, des périphériques et le nuage.

L'Ascend 310 est la puce d'AI à SoC la plus puissante du marché pour des scénarios de calcul informatique. À l'heure actuelle, les scénarios de calcul informatique les plus courants sont la sécurité et la protection, la conduite autonome et la fabrication intelligente. Cependant, chaque scénario de calcul informatique impose de sévères contraintes d'espace, de consommation d'énergie et de puissance informatique. Qu'il s'agisse d'une voiture en mouvement rapide ou d'une chaîne de production à grande vitesse, d'une étude scientifique complexe ou d'une activité éducative quotidienne, l'Ascend 310 s'adapte à tous les secteurs grâce à sa puissance de calcul élevée et rentable. Une seule puce Ascend 310 peut réaliser jusqu'à 16 calculs TOPS sur site, permettant l'identification simultanée de 200 objets différents, notamment des personnes, des voitures, des obstacles et des panneaux de signalisation. Elle peut également traiter des milliers d'images en une seconde. En octobre dernier, Huawei et Audi ont fait une démonstration de l'intégration d'un jeu de puces pour le mode de conduite automatique L4. Pour un véhicule équipé d'une unité informatique embarquée du centre de données mobiles (MDC) de Huawei, il a été estimé que le jeu de puces Ascend 310 de Huawei ne consommait que 200 watts en mode de conduite automatique L4.

Un autre avantage unique de la série Ascend réside dans le fait qu'elle fait appel à l'architecture innovante, unifiée et extensible Da Vinci de Huawei, qui permet une portée complète – du scénario de faible consommation d'énergie ultime au scénario de forte puissance de calcul – un concept qui n'a encore été intégré à aucune autre architecture du marché. L'architecture Da Vinci est capable de faciliter le déploiement, la migration et la collaboration d'applications AI dans différents scénarios à la fois, ce qui améliore considérablement l'efficacité du développement logiciel et accélère l'application de l'IA à divers secteurs.

Huawei défend l'idée de « l'IA au bénéfice de tous » et a pour objectif de travailler avec ses clients, ses partenaires industriels ainsi que des institutions universitaires afin d'obtenir des résultats gagnant-gagnant et de favoriser une IA omniprésente. Sa vision et sa mission consistent à permettre à chaque personne, foyer et organisation de bénéficier du numérique pour construire un monde intelligent et entièrement connecté. Pour plus d'informations sur les stratégies d'intelligence artificielle de Huawei et sur les solutions d'IA complètes adaptées à tous types de scénarios, veuillez consulter la page : https://www.huawei.com/en/press-events/news/2018/10/huawei-hc-2018-eric-xu-ai.

La WIC est un événement annuel mondial organisé par l'Administration chinoise du cyberespace et le gouvernement de la province du Zhejiang. Elle a pour objectif de créer un forum international destiné à relier la Chine au reste du monde ainsi qu'un forum chinois pour le partage et la gouvernance de l'Internet à l'échelle internationale. La conférence favorise les échanges pour permettre un consensus, une coopération et des résultats gagnant-gagnant. La cinquième WIC se tiendra à Wuzhen, dans la province du Zhejiang, le 7 novembre 2018, et durera trois jours.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/781024/Huawei_310_AI.jpg