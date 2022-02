Les Reds du Liverpool FC s'associent au leader du stockage cloud

Wasabi Technologies, est un fournisseur de « hot cloud storage », simple, prévisible et abordable pour les entreprises du monde entier qui peuvent ainsi stocker et accéder instantanément à une quantité illimitée de données, sans frais pour la sortie des requêtes API et avec les plus hauts niveaux de sécurité.

Le monde du sport s'appuie de plus en plus sur les données, qu'il s'agisse de l'expérience des supporters aux analyses permettant de développer les capacités des joueurs ou les stratégies en cours de match. Ce partenariat avec Wasabi va donner au Liverpool FC la possibilité d'exploiter la puissance de ses données et informations dans un monde numérique en constante évolution.

Drew Crisp, SVP of Digital du Liverpool FC a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'innover et d'améliorer la technologie que nous utilisons pour stocker et partager des fichiers et des informations importantes dans toute l'organisation. Les données sont de plus en plus centrales dans le sport. Les nôtres sont donc extrêmement précieuses. C'est pourquoi un stockage et un accès sûrs et efficaces à ces informations sont essentiels à notre fonctionnement en tant qu'entreprise et club de football. Nous sommes donc ravis d'accueillir Wasabi Technologies comme notre nouveau partenaire de stockage cloud. »

« Wasabi cherche à poursuivre sa croissance exponentielle et à offrir une alternative de stockage dans le cloud très compétitive sur ce marché en pleine expansion. La société souhaitait s'associer à une marque connue internationalement et qui serrait capable de lui fournir une plateforme pour accroître sa notoriété et l'engagement à son égard. Grâce à l'énorme audience et aux capacités marketing du LFC, nous sommes ravis de fournir la plateforme de marque dont Wasabi a besoin. »

Michael Welts, directeur du marketing de Wasabi Technologies, a déclaré : « C'est un moment historique dans l'histoire de Wasabi. Non seulement le Liverpool Football Club compte de très nombreux fans et dispose d'une notoriété inégalée d'ampleur mondiale, mais le club est également pionnier dans l'utilisation de la technologie à des fins sportives, alors que cet univers est de plus en plus axé sur les données. Le travail de Wasabi avec le LFC va changer la donne dans la trajectoire de notre entreprise, et nous avons hâte de créer de nombreuses opportunités mémorables et passionnantes aux côtés d'un des plus grands noms du sport au monde. »

À propos du Liverpool Football Club

Fondé en 1892, le Liverpool FC est l'un des clubs de football les plus anciens et les plus célèbres au monde, avec 19 titres de champion, dont la Premier League, sept FA Cups, huit League Cups, six European Cups, trois UEFA Cups, quatre European Super Cups et 15 Charity Shields.

En tant que club socialement responsable, le Liverpool FC est fier de son héritage et joue un rôle proactif dans ses communautés par le biais de son œuvre de bienfaisance officielle, la Liverpool FC Foundation, qui vise à créer des opportunités de changement de vie pour les enfants et les jeunes dans le Merseyside et au-delà, et le programme Red Neighbours, qui crée des événements et des expériences visant spécifiquement à améliorer la vie de ceux qui vivent dans et autour de la zone d'Anfield (L4, L5 et L6).

À propos de Wasabi Technologies

Wasabi Technologies fournit un stockage objet dans le cloud, avec une tarification simple, prédictible et abordable, pour les entreprises du monde entier. Avec Wasabi, les entreprises du monde entier peuvent stocker une quantité illimitée de données et y accéder instantanément pour un cinquième du prix de la concurrence, sans paliers compliqués ni frais egress imprévisibles. Wasabi est utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises clientes dans le monde entier, et a été reconnu comme l'une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage cloud David Friend et Jeff Flowers, Wasabi, société privée basée à Boston, a obtenu près de 275 millions de dollars de financement à ce jour.

