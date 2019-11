Les résines de chromatographie à base d'agarose Praesto® de Purolite entrent dans la fabrication commerciale de produits biothérapeutiques approuvés par la FDA

LLANTRISANT, Pays de Galles, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Purolite Ltd., un fabricant de premier plan de technologies de séparation, de purification et d'extraction de résines, a annoncé aujourd'hui que Praesto®, sa gamme de résines de chromatographie à base d'agarose, est utilisée pour la fabrication commerciale de produits biothérapeutiques approuvés par la Food and Drug Administration (FDA). Les résines Praesto sont une technologie intégrante utilisée par les développeurs biopharmaceutiques pour la purification de médicaments modernes destinés au traitement du cancer, de la polyarthrite rhumatoïde, de la démence et du diabète.

Chris Major, le directeur des ventes et du marketing mondiaux de la division Agarose de Purolite Life Sciences, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante pour Purolite Life Sciences et nous sommes vraiment fiers que notre technologie de résine soit utilisée par des clients dans le cadre d'un processus de fabrication commerciale approuvé par la FDA. L'adoption de notre gamme de produits Praesto témoigne de notre leadership technologique, et nos performances exceptionnelles, nos délais plus courts et notre engagement fort en matière de sécurité d'approvisionnement nous différencient de nos concurrents. Purolite a investi plus de 150 millions de dollars dans un programme mondial d'expansion au cours des dernières années dans le cadre de son engagement continu en faveur de l'innovation dans le secteur de la résine. Purolite a notamment doublé la capacité de production de sa technologie unique de production de billes uniformes baptisée jetting. Nous sommes impatients de continuer à répondre à la demande croissante par nos clients de cette résine haute performance. »

Le dernier investissement de Purolite visant à augmenter la capacité de production de son procédé de fabrication exclusif à granulométrie uniforme arrive tout juste un an après l'inauguration de l'une des plus grandes usines de fabrication de résine à base d'agarose au monde. Installée au Royaume-Uni, l'usine a une capacité de 100 000 litres, soit 30 % de la demande mondiale annuelle.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753768/Purolite_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Purolite Life Sciences