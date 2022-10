Les résultats de la plus importante vente de crédits carbone jamais réalisée et d'autres annonces majeures ont eu lieu lors de la deuxième journée de la FII

RIYAD, Arabie saoudite, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La deuxième journée de la sixième édition de la Future Investment Initiative (FII) a vu le succès de la plus grande vente de crédits carbone jamais réalisée, des annonces majeures, la signature d'accords clés et des discussions stimulantes sur une série de sujets d'actualité.

La journée a débuté par une conversation entre Richard Attias, directeur général du FII Institute, et Nelson Peltz, associé fondateur de Trian Fund Management, sur la manière d'assurer un succès à long terme dans le contexte des changements mondiaux en cours. Cette conversation a été suivie d'une discussion plénière intitulée « The Pulse on Global Macrofinance » (« L'état de la macro-finance mondiale »), au cours de laquelle S.E. Mohammed Al Jadaan, ministre saoudien des finances, S.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa, ministre bahreïni des finances et de l'économie nationale, et S.E. Steven Mnuchin, associé directeur de Liberty Strategic Capital, ont partagé leurs réflexions sur l'impact de la mondialisation sur les marchés mondiaux.

Le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) et le groupe Tadawul ont annoncé les résultats de la marketplace du carbone VCM afin d'accélérer la transition vers un avenir neutre en carbone, qui fait partie intégrante des efforts de l'Arabie saoudite pour atteindre des objectifs de neutralité carbone d'ici 2060. Quinze entités saoudiennes et régionales ont participé à la plus grande vente de crédits carbone jamais réalisée, et des crédits ont été achetés par des entreprises telles que Aramco, Olayan Financing Company et Saudi Arabian Mining Company. En plus, le PIF a annoncé qu'il allait créer cinq sociétés destinées à investir dans le Royaume de Bahreïn, la République d'Irak, le Royaume hachémite de Jordanie, le Sultanat d'Oman et la République du Soudan. Ces cinq sociétés ont pour objectif d'investir jusqu'à un total de 24 milliards de dollars dans des opportunités dans divers secteurs clés de chaque marché.

Le FII Institute a également annoncé des investissements dans deux solutions technologiques innovantes conçues pour favoriser la durabilité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le premier est un investissement de 500 000 GBP dans Dogtooth Technologies, une start-up technologique basée au Royaume-Uni qui développe et vend des robots autonomes pour la récolte des fruits, contribuant ainsi à réduire les pertes de récolte et les émissions de CO2 liées à la production de fruits. Le FII Institute investira également 500 000 dollars dans Seafood Souq, présenté dans l'édition spéciale de la Décennie des Nations unies pour l'océan. Seafood Souq est une entreprise technologique qui propose une solution numérique intégrée verticalement pour le commerce, la traçabilité et le financement des produits de la mer à l'échelle mondiale, afin de soutenir la « transformation bleue ».

De plus, l'Institut a lancé son nouveau programme d'adhésion exclusif, donnant aux investisseurs mondiaux et aux acteurs du changement une chance de rejoindre sa communauté croissante. Le programme d'adhésion au FII Institute offrira aux membres un accès exclusif à sa plateforme de connaissances, qui comprend un large éventail de rapports et de recherches de pointe provenant d'universités et d'organisations mondiales. De plus, il a annoncé le lancement du « Prix Algoritmi » avec le soutien de l'éditeur de recherche mondial Springer Nature. Ce prix scientifique et technologique annuel récompensera les recherches en intelligence artificielle (IA) et en robotique susceptibles de déboucher sur des solutions concrètes permettant de relever les défis mondiaux.

La sixième édition de la FII se terminera le jeudi 27 octobre par des discussions de synthèse sur le sport, les technologies financières, la durabilité et l'avenir de l'Afrique.

À propos du FII Institute

Le Future Investment Initiative (FII) Institute est une nouvelle fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Mondiale, inclusive et engagée dans les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

