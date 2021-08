Les résultats de Seegene pour le deuxième trimestre 2021 montrent une croissance des revenus de 11 % par rapport à l'année précédente

- Le revenu de 303,7 milliards de KRW (269,1 millions de dollars) est un record pour le deuxième trimestre, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente

- Chiffre d'affaires du premier semestre 21 de 655,5 milliards de KRW (580,8 millions de dollars), soit 58 % du chiffre d'affaires total de l'exercice 2020

- Des conditions de marché favorables sont attendues au second semestre dans un contexte de demande croissante de tests COVID-19 en raison de la propagation rapide du variant Delta

SÉOUL, Corée du Sud, 19 août 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans les diagnostics moléculaires, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.

Seegene a déclaré des ventes totales de 303,7 milliards de KRW (269,1 millions de dollars), soit une augmentation de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation a légèrement diminué d'une année sur l'autre pour atteindre 144,2 milliards de KRW (127,8 millions de dollars), car la société a adopté diverses stratégies pour sa croissance à long terme, notamment des investissements dans la R&D et le recrutement de personnel talentueux spécialisé dans le diagnostic moléculaire. En effet, Seegene a réalisé 33,2 milliards de KRW (29,4 millions de dollars) de dépenses de R&D au cours du seul premier semestre 21, dépassant les 26,2 milliards de KRW (23,2 millions de dollars) de dépenses totales de R&D de l'année précédente. En outre, le nombre d'employés s'élevait à 1 008 en juin 2021, soit une augmentation de 42 % par rapport à fin 2020.

Toutefois, la société a affiché une solide croissance de ses revenus au premier semestre 2021, à 655,5 milliards KRW (580,8 millions de dollars), ce qui représente une énorme croissance de 84 % par rapport au premier semestre 2020 et une réalisation de 58 % des revenus annuels de 2020. Bien que les ventes de la société au deuxième trimestre aient augmenté d'une année sur l'autre, elles ont enregistré une baisse de 14 % par rapport au trimestre précédent. Le responsable de Seegene a expliqué que la légère baisse des revenus est en grande partie due à la politique de prix de la société qui a été employée stratégiquement pour s'assurer une part du marché mondial. En outre, les pays européens ayant récemment intensifié leurs campagnes de vaccination, cela a pu contribuer à une baisse modérée des revenus.

En attendant, les perspectives de la société pour le second semestre semblent relativement prometteuses. La demande de kits de test COVID-19 est en hausse grâce à la politique de prix de l'entreprise et en raison de l'émergence de variants de la COVID-19 hautement transmissibles telles que le variant Delta. En outre, les ventes de réactifs de diagnostic non-COVID et d'autres instruments sont en constante augmentation, de sorte que les résultats financiers de la société devraient afficher une performance favorable au second semestre 21.

« Bien que la pandémie soit encore quelque peu imprévisible, il est extrêmement crucial de procéder à des dépistages de surveillance car le virus continue de muter. Nos réactifs multiplex sont capables de détecter les principaux variants de la COVID-19 en un seul test et leur prix est également compétitif », a déclaré Myungkun Kim, directeur général principal du département IR et PR de Seegene. « En outre, comme nous étendons notre marché à des régions inexplorées telles que les pays d'Asie et d'Amérique latine, nous serons en mesure de générer des résultats avec plus de valeur sur la scène mondiale », a-t-il ajouté.

