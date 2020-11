Les résultats publiés d'une étude de 2 ans portant sur 229 plaies traitées dans une clinique du NHS montrent que l'imagerie par fluorescence au point de service a amélioré de 23 % le taux de cicatrisation des plaies

Au cours de la période d'imagerie par fluorescence utilisant le MolecuLight i: X , le nombre de plaies constatées à la clinique a augmenté de 27 %, alors que les dépenses annuelles en pansements antimicrobiens ont diminué de 33 %. La mise en œuvre de l'imagerie par fluorescence a été associée à une diminution de 49 % de la prescription de pansements antimicrobiens et de 33 % de la prescription d'antibiotiques. En outre, l'utilisation systématique de l'imagerie par fluorescence a été associée à de meilleurs résultats cliniques, notamment une augmentation de 23 % du taux de cicatrisation des plaies en 12 semaines (48 % contre 39 %), probablement en raison d'une détection bactérienne plus précoce et d'une meilleure hygiène des plaies.

« Les ulcères diabétiques du pied (UDP) et leur charge bactérienne représentent une contrainte importante pour le NHS (National Healthcare System) et je voulais comprendre et quantifier les effets de l'imagerie bactérienne par fluorescence au point de service sur les coûts et le taux de guérison des patients depuis la mise en place de MolecuLight i:X dans notre clinique », explique Nadine Price, auteur de l'étude et podologue à l'hôpital Whipps Cross. « Au-delà des importantes économies réalisées que l'étude a mises en évidence, la procédure d'imagerie par fluorescence a eu un impact notable sur la qualité des soins des plaies fournis aux patients, sans nuire à notre flux de travail clinique. Le fait de pouvoir savoir au point de service si une plaie présente des niveaux importants de bactéries pouvant indiquer une infection nous permet d'offrir les soins les plus sûrs à nos patients et de fournir un retour d'information clinique instantané sur l'efficacité du traitement », explique Price.

Les économies révélées par l'étude ont montré que les dépenses en antimicrobiens ont diminué de 47 %, passant de 22,68 £ à 11,96 £ par plaie. En outre, l'augmentation de 23 % de la cicatrisation des plaies qui a été observée avec l'utilisation courante de MolecuLight i:X devrait réduire le coût total des soins des plaies de 10 %, soit 762 £ par patient3, par an.

« Pour améliorer la prise de décision et les soins aux patients atteints d'un UDP, nous devons être en mesure de mesurer ce que nous gérons. Le MolecuLight i:X est un outil puissant pour le dépistage des infections dans les UDP ainsi que pour la surveillance d'une charge bactérienne nouvelle ou qui s'aggrave avec le temps », déclare le Dr David Armstrong, professeur de chirurgie, directeur de la Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA) à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud, ainsi que le délégué nommé par les États-Unis au Groupe de travail international sur le pied diabétique (IWGDF). « Cette nouvelle étude fournit des données supplémentaires sur l'amélioration des taux de guérison, la réduction de l'utilisation des antimicrobiens et la diminution des coûts qui peuvent être obtenus dans une clinique avec l'utilisation systématique de l'imagerie par fluorescence pour détecter les bactéries des plaies. »

Un résumé vidéo du document et de ses conclusions, réalisé par Nadine Price, est disponible ici . Cette publication représente un ajout important au corpus croissant de preuves cliniques sur l'utilité de l'imagerie par fluorescence au point de service pour la détection des plaies contenant des bactéries.

1 Kerr,Metal.Diabet.Med.2019,36,995–1002.

2 Pagnamenta,F.JWoundCare.2017,26,545-550.

3 Valeurs basées sur la modélisation des données sur les coûts des soins des plaies dans le NHS, rapportées par Guest et al. Int.WoundJ.2018,15,43-52.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ( www.moleculight.com ) est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plate-forme d'imagerie fluorescente sur de multiples marchés cliniques. Le premier appareil commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires, constitue un appareil d'imagerie portable au point de service pour le marché mondial du traitement des plaies, pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies . La société commercialise également sa technologie unique de plate-forme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels essentiels.

