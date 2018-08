Les robots éducatifs STEAM de Makeblock remportent les Family Choice Awards 2018

Ce prix vient s'ajouter aux sept titres internationaux reçus par Makeblock : les Gold Edison Awards, l'IF Design Award d'Allemagne, le Red Dot Design Award d'Allemagne, l'IDEA Gold Award des États-Unis, le K-Design Gold Award de Corée et le Good Design Award du Japon.

Les Family Choice Awards sont un prix des magazines Family qui récompense les meilleurs produits, services et ressources destinés à tous les membres de la famille, y compris nos chers animaux de compagnie. En 22 ans, les Family Choice Awards sont devenus l'un des programmes de prix du consommateur les plus convoités aux États-Unis.

« Makeblock aide les gens à concrétiser leurs idées en fournissant plus de 500 composants mécaniques, des robots intelligents, des logiciels puissants ainsi qu'un concours de robotique international. Ayant pour mission de faire avancer l'éducation, nous nous efforçons d'abaisser le seuil de la création et d'aider les enfants à créer tout en prenant du plaisir », a déclaré Jasen Wang, fondateur et PDG de Makeblock.

Rencontrez les vainqueurs

mBot est un robot en kit programmable pour débutants conçu dans le cadre de l'approche éducative STEAM. Il est facile à assembler et permet aux enfants d'apprendre la mécanique et l'électronique grâce à des projets pratiques. mBot s'accompagne de trois modes prédéfinis : évitement des obstacles, suivi de ligne et contrôle à distance. Pour les programmeurs, mBot utilise mBlock5, un logiciel de programmation graphique, qui permet aux enfants de programmer leurs robots pour effectuer diverses tâches à l'aide de simples glisser-déposer. mBot s'accompagne de manuels de programmation et de tutoriels en ligne régulièrement mis à jour afin d'offrir une expérience d'apprentissage continu. Disponible sur Amazon.

Codey Rocky est un robot intelligent permettant aux débutants d'apprendre les bases de la programmation et de l'intelligence artificielle. Il combine un matériel de robotique facile à utiliser avec le logiciel de programmation graphique mBlock5, offrant aux enfants une expérience conviviale et divertissante pour créer leurs premières lignes de code. À mesure qu'ils progressent, Codey Rocky aide les enfants à développer leurs compétences de programmation avec une conversion rapide de la programmation graphique au langage Python sur mBlock5. mBlock5 prend également en charge l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Disponible sur Amazon.

À propos de Makeblock

Fondé en 2013, Makeblock Co., Ltd est un fournisseur leader de solutions destinées à l'enseignement des STEAM. Ciblant les marchés du divertissement et de l'enseignement des STEAM pour les écoles, les institutions éducatives et les familles, Makeblock propose du matériel, des logiciels et des solutions de contenus complets, et organise des compétitions de robotique de premier ordre, avec pour objectif d'atteindre une intégration approfondie en matière de technologie et d'éducation. Pour en savoir plus, suivez @Makeblock sur Facebook ou Twitter, ou rendez-vous sur www.makeblock.com.

À propos des Family Choice Awards

Les Family Choice Awards sont un prix des magazines Family, établis pour récompenser les meilleurs produits, services et ressources destinés à tous les membres de la famille, y compris nos chers animaux de compagnie. En 22 ans, les Family Choice Awards sont devenus l'un des programmes de prix du consommateur les plus convoités aux États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/726114/Makeblock_mBot.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/726115/Makeblock_Codey_Rocky.jpg

Related Links

http://www.makeblock.com