Les Roches crée une spécialisation Développement durable dans son programme de Bachelor

Contribuant à 10% [1] du PIB mondial, le secteur de l'hospitalité et du tourisme est en proportion l'un des écosystèmes les plus concernés par les enjeux de développement durable. La concrétisation d'une industrie touristique durable est en cours, valorisant des initiatives porteuses de sens et des cycles économes en ressources . Des outils de contrôle tels les critères ESG - environnementaux, sociaux et de gouvernance – ont un impact direct sur la société ou l'environnement . Fidèle à sa philosophie académique favorisant l'esprit d'innovation et de créativité, les Roches vise à renforcer la capacité de futurs dirigeants à être les moteurs de la durabilité et du changement.

C'est ainsi que la nouvelle spécialisation du Bachelor est conçue pour que les étudiants puissent acquérir les compétences managériales et les connaissances nécessaires pour transformer durablement l'hospitalité, le tourisme et l'économie de l'expérience. Les cours traitent de l'évolution des exigences des clients, des partenaires et communautés concernées, d'éco-tourisme, de design, ainsi que d'éthique et des questions relatives à la gouvernance d'entreprise. D'autres spécialisations sont offertes au dernier semestre d'études BBA tant sur sur le campus de Crans-Montana que sur celui de Marbella: Entrepreneuriat, Stratégies de marketing digital et Management de la performance financière. La spécialisation additionnelle de Marbella porte sur le Développement et Management de Resorts et permet d'obtenir toutes les compétences nécessaires à la gestion d'hôtels resorts de luxe et entreprises connexes.

Cette spécialisation « Méthodes et Pratiques du développement durable » sera dispensée à Crans-Montana dès septembre prochain. Les enseignements seront dispensés par des éminents membres de la faculté tels que le Dr. Dimitrios Diamantis, doyen des Etudes supérieures. Visionnaire avant l'heure, sa thèse de doctorat portait déjà sur l'écotourisme et l'implication du client . Des experts du domaine interviendront par ailleurs sous forme de cours magistraux.

Ce dernier exprime son enthousiasme : « Les questions de durabilité et d'éthique sont depuis longtemps des matières discutées à l'intérieur des cours. Mais aujourd'hui nous franchissons un pas, le développement durable fait véritablement son entrée en tant que discipline académique de spécialisation ! ». Ajoutant : « Ce programme conséquent au plan intellectuel est très attendu par toute la jeune génération d'étudiants et est un parfait complément aux initiatives opérationnelles et académiques autant qu'à notre rendez-vous annuel qu'est le Shift'In festival en novembre ».

En parallèle, l'école propose aux élèves des lycées un concours international d'innovation. Toute idée éco-luxe dans le domaine de l'hospitalité peut valoir aux lauréats une expédition aux îles Galapagos et des bourses d'études. Le concours réalisé en partenariat avec Lindblad Expeditions, pionniers des voyages durables, est ouvert à toute personne éligible à l'entrée en Bachelor in Global Hospitality Management en 2022 ou 2023.

