Les Roches: Inauguration du Spark Hospitality Digital Center

Spark offre des prestations de consulting, de recherche et d'accompagnement de projets disposant de ressources avancées au plan des technologies et du numérique. La sphère propose aussi des services de pré-incubation et d'incubation pour les jeunes entreprises qui apportent des idées novatrices.

L'écosystème Spark rassemble aujourd'hui un réseau important d'experts tant sur le plan local qu'international. Plus de 35 entreprises partenaires travaillent déjà ensemble au sein du hub valaisan sur des projets d'envergure à l'exemple de la collaboration avec Nevomo sur la définition et le développement de l'expérience client transposée sur le transport ferroviaire hyperloop et MidRail.

L'univers du centre numérique - Spark Hospitality Digital Center - est composé de 4 espaces entièrement réaménagés. Deux d'entre eux sont conçus pour faciliter le travail collaboratif et la créativité : le Centre de développement et le Centre d'incubation. Les deux autres ont fonction de laboratoire expérimental, le Media Center pour la communication, et le Centre de test pour des projets de réalité virtuelle.

Enfin, Spark est également intégré à l'ensemble du programme académique, plaçant l'innovation et l'esprit d'entreprise au cœur du mode de vie de l'école Les Roches. En effet, Spark invite les étudiants, les anciens élèves et les partenaires industriels à travailler ensemble pour développer et tester de nouvelles solutions d'accueil dans des laboratoires vivants sur le campus. Les étudiants ont ainsi l'occasion de travailler sur du conseil d'entreprise et des défis académiques réels sur des cas commerciaux ou industriels authentiques fournis par les partenaires industriels.

Christine Demen-Meier, directrice Les Roches monde, à l'origine du projet exprime : « Le centre d'innovation constitue un outil pédagogique que nous avons placé au cœur de nos programmes. C'est un levier d'inspiration et d'émulation pour la créativité, constitué de défis académiques réels. Les Roches entendent inciter l'esprit entrepreneurial et d'innovation chez nos étudiants. Il s'agit d'un objectif pédagogique crucial à atteindre pour former celles et ceux qui seront les futurs dirigeants de l'hôtellerie de demain. »

Spark, Innovation Sphere by Les Roches est unique au plan international dans le secteur des métiers de l'accueil et de l'hospitalité. Cette spécificité l'inscrit en complémentarité d'une filière académique où la Suisse est reconnue pour l'excellence de ses écoles hôtelières.

Pablo Garcia, directeur de Spark Crans-Montana conclut : « Spark et Les Roches, avec ses partenaires, ses professeurs et ses étudiants, créent dès maintenant l'avenir de l'industrie hôtelière apportant des solutions concrètes et opérationnelles à un secteur en pleine transformation digitale. »

A propos de Les Roches

Les Roches est une institution Suisse centrée sur le développement des talents et entrepreneurs de demain. Etablie en 1954, Les Roches propose des diplômes de Bachelor et Master en Management de l'hôtellerie et du tourisme basés sur la méthode d'enseignement suisse. Avec trois campus en Suisse, Espagne, et Chine ; un corpus d'étudiants de plus de 100 nationalités, l'institution offre une expérience unique et multiculturelle. Depuis 2021, Les Roches a également une alliance académique avec l'Indian School of Hospitality (ISH) et son campus à Gurugram (Delhi NCR).

Les Roches est classé 4ème meilleur établissement d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde et 3ème en matière de réputation employeur (QS World University Rankings, 2021). Institution membre du groupe Sommet Education, leader mondial de l'enseignement managérial spécialisé dans les métiers de l'hospitalité, Les Roches bénéficie de l'accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE).

Pour plus d'information, visitez Les Roches.

Quelques exemples de projets en cours

Nevomo - Spark collaborates with Nevomo to define & develop the future hospitality customer services & experiences for hyperloop and MidRail transportation.

VIMA - Spark collaborates with Vima to create a solution, supported by Artificial Intelligence, to better understand how hospitality employees are perceived by others, and how to ensure their well-being.

Simprosoft - Spark collaborates with Simprosoft to create a VR training solution for customer services.

Smyze - Spark collaborates with Smyze to create the hyper-personalization of their barista robot.

PRE:MIND - Spark collaborate with PRE:MIND to create an IoT solution to hyper-personalize customer services at hotels, restaurants, transportation, cruises etc.

FANUC & Supsi - Spark collaborates with FANUC and Supsi to create the first housekeeping collaborate robot.

One Visage - Spark collaborates with One Visage to create the first GDPR compliance Facial Recognition Check-in kiosk

DJI - Spark collaborates with DJI to research how DJI technology could be used at hotels to enhance this industry revenue and improve marketing.

Qiibee - Spark collaborates with Qiibee to create the first block chain loyalty program to enhance sustainability at hospitality properties.

