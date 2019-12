Les scientifiques classent les châteaux d'eau de montagne les plus importants et menacés au monde

L'étude, publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature , démontre que les châteaux d'eau mondiaux sont menacés, souvent gravement, a cause des changements climatiques, d'une population en augmentation constante, de la mauvaise gestion des ressources en eau et d'autres facteurs géopolitiques. En outre, les auteurs concluent qu'il est essentiel d'élaborer des politiques et des stratégies internationales de conservation et d'adaptation aux changements climatiques dans le cadre particulier des montagnes, pour préserver les écosystèmes et les populations en aval.

D'après leurs recherches, globalement, c'est le système de montagne de l'Indus en Asie qui s'avère le château d'eau qui est le plus important en fonction de la population qui en depend. Il est composé des grandes étendues de la chaîne montagneuse de l'Himalaya, couvrant une partie de l'Afghanistan, de la Chine, de l'Inde et du Pakistan ; c'est également l'un des plus vulnérables. Parmi les principaux systèmes de châteaux d'eau des autres continents, citons le sud des Andes, les Rocheuses et les Alpes en Europe.

Pour définir l'importance de ces 78 châteaux d'eau, les chercheurs ont analysé les divers facteurs pour évaluer à quel point les collectivités en aval dépendent de l'approvisionnement en eau de ces systemes hydrologiques. Ils ont également analysé chaque château d'eau et évaluer la vulnérabilité des ressources en eau, ainsi que des populations et des écosystèmes qui en sont tributaires, d'après les projections des changements climatiques et socioéconomiques à venir.

Parmi les 78 châteaux d'eau mondiaux identifiés, les cinq systèmes, classés par continent, dont on est le plus dépendant sont les suivants :

Asie : Indus, Tarim, Amou-Daria, Syr-Daria, Gange-Brahmapoutre

Rhône, Pô, Rhin, côte nord de la mer Noire, côte nord de la mer Caspienne

Fraser, Columbia et nord-ouest des États-Unis, côte du Pacifique et de l'Arctique, Saskatchewan-Nelson, Amérique du Nord-Colorado

sud du Chili, sud de l'Argentine, Negro, région de La Puna, nord du Chili

L'étude, rédigée par 32 scientifiques du monde entier, a été élaborée sous la direction du professeur Walter Immerzeel et du Dr Arthur Lutz de l'Université d'Utrecht, qui étudient depuis longtemps l'eau et les changements climatiques dans les hautes montagnes d'Asie.

« L'originalité dans notre étude, c'est d'avoir évalué l'importance des châteaux d'eau, en examinant non seulement la quantité d'eau qu'ils stockent et fournissent, mais également la quantité d'eau qui est nécessaire en aval et l'étendue de la vulnérabilité de ces systèmes et des collectivités par rapport à un certain nombre de changements probables qui interviendront au cours des prochaines décennies », a déclaré Immerzeel. Le Dr Lutz a ajouté : « En évaluant tous les châteaux d'eau glaciaires du globe, nous avons identifié les principaux bassins qui doivent occuper une place prioritaire dans les programmes politiques régionaux et mondiaux. »

Cette étude a été soutenue par National Geographic et Rolex, dans le cadre de leur partenariat Perpetual Planet, en vue d'appeler l'attention sur les défis auxquels sont confrontés les systèmes essentiels à la survie sur Terre, d'appuyer la science et la recherche sur ces systèmes et de donner les moyens aux dirigeants du monde entier de mettre au point des solutions protégeant notre planète.

« Les montagnes sont des lieux emblématiques et sacrés partout dans le monde, mais le rôle vital qu'elles jouent dans le maintien de la vie sur Terre est méconnu », a déclaré Jonathan Baillie, le Directeur général adjoint et Directeur scientifique de la National Geographic Society. « Cette recherche aidera les décideurs, aux échelons local et mondial, à hiérarchiser les mesures devant être prises pour protéger les systèmes de montagne, les ressources qu'elles fournissent et les populations qui en dépendent. »

