Les scientifiques de NUST MISIS créent la technologie furtive qui permet de cacher complètement les antennes et les mâts en métal

MOSCOU, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Les physiciens de NUST MISIS ont collaboré avec leurs collègues de l'université polytechnique de Turin (Italie) et du Centre scientifique et technologique d'instrumentation unique de l'Académie des sciences de Russie (STC UI RAS) pour mettre au point une technologie qui rend invisibles différents objets allongés, tels que des antennes et de nombreux capteurs, des trains d'atterrissage d'avions, des mâts de navires et des tours de contrôle. L'invention s'appuie sur un métamatériau innovant qui élimine la diffusion de type électrique d'un objet. Le résultat a été publié dans la revue scientifique internationale Scientific Reports.

Tout objet métallique allongé, comme les antennes ou les tours-relais de téléphonie cellulaire, y compris celles pour la 5G, a une réponse électrique, c'est-à-dire un signal qui apparaît en réponse à un impact. Pour cacher un tel objet des radars, il faut que celui-ci commence à diffuser la lumière, comme un objet à réponse magnétique, qui est très faible. C'est ce qu'ont réalisé des scientifiques de la collaboration scientifique russo-italienne, dans le cadre du projet « ANASTASIA » (Advanced Non-radiating Architectures Scattering Tenuously And Sustaining Invisible Anapoles - Architectures non-rayonnantes de pointe diffusant de manière ténue et persistante des anapoles invisibles), qui doit son nom à la grande-duchesse de l'Empire russe Anastasia Romanova.

« Nous avons créé un revêtement spécial basé sur un diffuseur de dipôle magnétique idéal qui transforme un objet métallique allongé à réponse électrique en un objet à réponse magnétique », a déclaré l'un des chercheurs, Alexey Basharin, professeur associé au laboratoire de métamatériaux supraconducteurs de NUST MISIS. « Cela a été possible grâce à l'état anapole du matériau du revêtement, qui abaisse la diffusion de type électrique au niveau de celle de type magnétique et même plus bas. Cela a pour effet de rendre l'objet invisible. »

La première des applications possibles du nouveau revêtement sera la technologie STEALTH (furtivité) à des fins militaires et civiles. Elle permettra de cacher différents objets allongés, tels que les trains d'atterrissage des avions, les antennes et de nombreux capteurs, les mâts des navires et les tours de contrôle. Les développeurs soulignent que si cacher ces objets des radars ennemis est sans grand intérêt, travailler à la compatibilité électromagnétique des antennes des satellites revêt en revanche une importance capitale : les antennes ne doivent pas s'affecter les unes les autres. Et cela ne sera possible que si elles sont invisibles.

Cette méthode permettra de dissimuler les structures des aéroports et les tours de contrôle afin qu'elles ne fassent pas d'interférence avec les radars et les communications avec les pilotes. Parallèlement à cela, ce projet pourra être appliqué aux tâches dites de « lumière magnétique », où il est nécessaire d'améliorer différents phénomènes magnétiques : dans les nano-antennes, les nano-lasers, etc.

« Les discussions menées dans le cadre de ce travail nous ont permis de développer un revêtement qui rend l'impédance du cylindre égale à l'impédance de l'espace environnant grâce à la forme spéciale du métamatériau sinusoïdal. Cela donne l'effet suivant : l'onde électromagnétique incidente ne remarque pas du tout l'objet cylindrique et le traverse sans obstacle. Notre travail représente une évolution importante car nous avons appliqué un revêtement plat, et non des structures lourdes qui occupent de la place », a ajouté Alexey Basharin.

La recherche de l'équipe est un travail théorique qui met en avant de nouvelles méthodes et des effets ouverts. Selon les chercheurs, le projet a pour prochaine étape et pour objectif immédiat d'apprendre comment réduire la réponse magnétique des structures métalliques allongées.

« Nous avions précédemment déduit la théorie pour les configurations super-toroïdales. Nous voulons désormais en faire la démonstration expérimentale. Nous allons donc nous rapprocher de la résolution du problème de l'invisibilité totale. Bien que selon le théorème optique, il soit impossible de créer une invisibilité parfaite, nous pouvons faire un grand pas dans cette direction », a conclu M. Basharin.

