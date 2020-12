Les scientifiques du monde entier réclament la promotion de la connaissance scientifique au sein des populations

Le monde a connu de nombreux défis en 2020, et ceux-ci ont souligné l'importance de la science, de la technologie et de la collaboration. Le forum était donc très pertinent.

Lors de l'événement, Huai Jinpeng, vice-président directeur de la CAST et académicien de l'Académie chinoise des sciences, a expliqué que la compréhension scientifique du public fait partie des fondements d'un développement et d'une gouvernance solides sur le plan social. Selon lui, l'éducation et la communication scientifiques seront les principaux moyens d'instruire le public quant aux questions scientifiques. M. Huai a également appelé à l'innovation et à l'utilisation de toutes les formes de médias pour améliorer les connaissances du public dans ce domaine.

En outre, il a souligné la détermination de la CAST à favoriser la compréhension et la confiance entre les pays et entre les cultures, sa volonté de coopérer avec ses pairs mondiaux dans le domaine de l'innovation et son désir de collaborer en vue d'accroître la compréhension scientifique. La CAST espère ainsi contribuer à une reprise économique mondiale durable et améliorer la gouvernance mondiale.

Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de China Media Group, a déclaré que la pandémie de COVID-19 a une fois de plus montré que l'humanité entière appartient à une même communauté partageant un avenir commun. Selon lui, pour accroître les connaissances scientifiques du public, il est essentiel de promouvoir un climat de respect et de confiance, ainsi que le caractère indispensable à la science, tout en approfondissant la collaboration entre la communauté scientifique et les médias.

« La responsabilité de relever les défis mondiaux n'incombe pas seulement aux politiciens et aux élites, elle relève aussi des médias, des scientifiques et du grand public », a-t-il poursuivi.

Zhong Nanshan, le plus grand spécialiste chinois en médecine respiratoire, s'est penché sur l'expérience du pays dans la lutte contre la COVID-19. Selon lui, l'adhésion à l'innovation scientifique garantit que des solutions verront le jour pour répondre aux problèmes scientifiques de base liés au coronavirus.

Des lauréats du prix Nobel, des académiciens chinois, dont Zhang Boli, et de jeunes scientifiques ont discuté de différents sujets, notamment des perspectives des jeunes talents scientifiques et de la nécessité d'accroître la connaissance scientifique du public. En outre, les participants ont abordé d'autres questions, telles que l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre de crises sanitaires publiques et les perspectives de l'énergie propre.

Ils ont convenu qu'il est essentiel de promouvoir la compréhension scientifique à l'échelle du monde, afin de faire face aux défis comme la COVID-19 et le changement climatique. Selon eux, les scientifiques doivent jouer un rôle plus actif dans les efforts visant à réduire l'écart entre la science et le public. Par ailleurs, ils ont indiqué que les médias doivent jouer un rôle de premier plan en tant que source importante de connaissances et de renseignements scientifiques, et ont exhorté la communauté scientifique à faire preuve d'ouverture d'esprit et à renforcer la collaboration internationale.

À l'instar de la conférence internationale sur les connaissances scientifiques de 2020, cet événement offre aux organisations internationales une plateforme pour échanger sur les questions scientifiques et technologiques. Le forum a combiné les avantages respectifs de la CAST et de CGTN. Nous espérons que ces efforts donneront lieu à une collaboration plus poussée avec CGTN qui, en tant que spécialiste en communication internationale, contribue au paysage mondial de la science et de la technologie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1384586/1.jpg

SOURCE China.org.cn