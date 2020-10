Les scientifiques soulignent le risque caché des changements saisonniers sur la santé de nos animaux de compagnie

L'un de ces effets est une augmentation des parasites, à savoir les tiques, car elles sont capables de survivre plus longtemps dans des climats plus chauds. Le professeur Lukasz Adasek, de l'Université des sciences de la vie de Lublin [Pologne], a fait remarquer que "le changement des conditions climatiques contribue au fait que les tiques, différentes espèces de tiques, de nouvelles espèces de tiques, apparaissent dans des zones où on ne les trouvait pas auparavant, et leur activité est également étendue"

Les animaux de compagnie sont un élément essentiel de nos familles et, à ce titre, la campagne "Protect Our Future Too" estime que le moment est venu d'agir pour assurer leur sécurité et leur protection. Pour mesurer le niveau actuel de compréhension du sujet, une enquête a été menée auprès des propriétaires d'animaux de compagnie et des vétérinaires. Les principaux résultats des sondages révèlent que seules 36% des personnes interrogées se sentent informées des risques que représentent les températures et l'humidité plus élevées pour les animaux de compagnie.

Le professeur Richard Wall, professeur de zoologie à l'université de Bristol [Royaume-Uni], nous aide à expliquer : "Comme les puces et les tiques sont si sensibles aux changements même minimes de température et d'humidité, les changements de temps, les changements de saisons, auront une grande influence sur l'abondance et l'activité de ces animaux"

Comme les tiques constituent une menace directe pour la santé de nos animaux de compagnie, il est plus important que jamais de protéger ces derniers contre les risques liés à des températures plus élevées. Mais comme 59% des propriétaires d'animaux de compagnie interrogés se sentent mal informés sur les risques que peuvent poser les tiques et autres parasites, il n'est pas surprenant que seulement 41% des propriétaires d'animaux de compagnie interrogés protègent leur animal contre les parasites tout au long de l'année.

Pour protéger vos animaux de compagnie des maladies que les puces et les tiques peuvent véhiculer, il est essentiel que les animaux soient traités contre les tiques et les puces tout au long de l'année. Consultez votre vétérinaire pour plus d'informations et visitez le site protectourfuturetoo.com pour obtenir des conseils sur la manière de protéger vos animaux de compagnie tout au long de l'année.

À propos de Protect Our Future Too

La campagne 'Protect Our Future Too' (#protectourfuturetoo) a été lancée pour sensibiliser aux conséquences des changements saisonniers sur nos animaux de compagnie et sur la relation entre les animaux et la famille, comme par exemple les mois plus chauds en automne et en hiver ainsi que les températures plus élevées en général. En tant qu'élément vital de la société, MSD Animal Health estime qu'il est important de prendre des mesures pour protéger leur avenir également. La campagne, qui sera déployée dans plus de 30 pays de la zone EMEA (Europe, Russie, Afrique du Nord et Moyen-Orient), permettra d'éduquer et d'informer les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie tout au long de l'année afin de les sensibiliser à la manière dont ils peuvent contribuer à la protection des animaux.

À propos de MSD Animal Health

Depuis plus d'un siècle, MSD, l'un des leaders biopharmaceutiques mondiaux, développe et met au point des médicaments et des vaccins pour lutter contre plusieurs des maladies les plus difficiles à traiter au monde. MSD Animal Health, une division de Merck & Co, Inc, Kenilworth, N.J., USA, est l'unité commerciale internationale pour la santé animale de MSD. Grâce à son engagement dans The Science of Healthier Animals®, MSD Animal Health offre aux vétérinaires, aux éleveurs, aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux gouvernements l'une des plus vastes gammes de produits pharmaceutiques vétérinaires, de vaccins et de solutions et services de gestion de la santé, ainsi qu'une suite complète de produits d'identification, de traçabilité et de contrôle connectés numériquement. MSD Animal Health se consacre à la préservation et à l'amélioration de la santé, du bien-être et des performances des animaux et des personnes qui s'en occupent. Le groupe investit massivement dans des ressources de R&D dynamiques et complètes et dans une chaîne d'approvisionnement moderne et mondiale. MSD Animal Health est présent dans plus de 50 pays, tandis que ses produits sont disponibles sur quelque 150 marchés. Pour plus d'informations, consultez le site www.msd-animal-health.com/ ou rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter .

À propos des sondages

Nous avons interrogé un échantillon représentatif de 3 871 vétérinaires et 751 infirmiers(ières) vétérinaires. Le sondage auprès des propriétaires d'animaux de compagnie a généré 201 893 réponses et a été réalisé par le biais d'un sondage en ligne ouvert au grand public via les médias sociaux (Facebook et Instagram). Les sondages ont été réalisés dans toute l'Europe, en Russie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et ont été ouverts de février à juin 2020.

