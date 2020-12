Les séries de TAICCA et de la Golden Horse FPP présentent des propositions intéressantes aux investisseurs internationaux

Lors de la conférence de presse du 10 novembre, TAICCA a annoncé un programme d'investissement de « dernière étape ». En concluant des accords internationaux de production et de distribution, les œuvres originales taïwanaises pourraient être admissibles à des investissements de TAICCA allant jusqu'à 300 000 dollars américains. En plus de Golden Horse FPP, TAICCA a également invité des acheteurs internationaux à l'événement, dont PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp et HBO Asia. Si des équipes de production concluaient des ententes avec ces acheteurs, elles seraient admissibles au programme d'investissement de TAICCA.

Au début de son intervention, la présidente de TAICCA, CF Hu, a souligné que les plateformes cinématographiques et télévisuelles étaient toujours à la recherche de séries exceptionnelles. En invitant plus de 40 acheteurs de plusieurs pays au Golden Horse FPP, TAICCA vise à présenter des séries taïwanaises originales au monde entier Il est espéré que le programme de « dernière étape » du TAICCA permettra aux équipes locales de trouver des investisseurs internationaux.

Cette année, Golden Horse FPP ajoute des séries à la sélection pour la toute première fois. Des propositions de producteurs et de créateurs primés ont été retenues, dont celles de Wei-Hao Cheng, de Lyra Fu, de Fish Wang, de Chun-Yang Lin, lauréat du Golden Bell, de Wei-Ling Chen, de Tien-Yu Fu, de Luo-Ying Wu, de Ray Jiang, Ying-Ting Tseng et de Jie Zhan.

Au cours de l'événement, Mme Hu a contribué à la recommandation de ces séries aux acheteurs. Les équipes qui présentaient des propositions ont également pu montrer leurs idées en divers formats. Outre les présentations, certaines équipes ont eu recours à des modèles papier, à des bandes-annonces et à des graphiques. Les acheteurs ont été en mesure de poser toutes sortes de questions sur le budget, l'envergure de la production, les pays de coproduction, le calendrier, les genres, les trames et les personnages par l'intermédiaire de plateformes vidéo, audio ou textuelles. Ils ont également formulé des suggestions sur la façon de peaufiner ces propositions.

Après l'événement, certains proposeurs ont fait part de leur nervosité à voir plus d'acheteurs internationaux que prévu. Contrairement aux contacts directs avec les acheteurs potentiels comme durant l'événement du Golden Horse FPP, il s'agissait là d'une occasion rare de faire une présentation devant un groupe d'investisseurs potentiels. « Je tiens à remercier TAICCA de nous avoir donné cette possibilité, qui nous permet de mieux comprendre les attentes des plateformes internationales et de mieux nous adapter aux coproductions internationales. »

