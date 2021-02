Les soins de santé et l'aide sociale seront les principaux bénéficiaires des gains de productivité et d'efficacité de la 5G, qui ajouteront 1,3 mille milliards de dollars US au PIB mondial d'ici 2030

Une nouvelle analyse de la 5G - la prochaine génération de connectivité mobile - estime l'impact des applications nouvelles et existantes.

Plus de la moitié de l'impact économique mondial (530 milliards de dollars US) sera due à la transformation des soins de santé et des services sociaux au cours des dix prochaines années ; un quart grâce aux services publics intelligents qui permettront de réaliser des économies dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets.

Ce sont les grandes économies basées sur l'industrie manufacturière qui en profiteront probablement le plus, notamment les États-Unis (USA), la Chine et le Japon, mais des gains sont prévus à l'échelle mondiale car la 5G s'intègre comme un élément essentiel de l'infrastructure de la société.

La transparence est essentielle pour établir la confiance avec les consommateurs et les régulateurs.

LONDRES, 8 février 2021 /PRNewswire/ -- Les gains de productivité et d'efficacité rendus possibles par l'application 5G entraîneront des changements dans les affaires, les compétences et les services d'une valeur de 1,3 mille milliards de dollars US pour le PIB mondial d'ici 2030.

Dans L'énergie de demain , PwC quantifie pour la première fois l'impact économique des utilisations nouvelles et existantes de la 5G dans les services publics, les soins de santé et les services sociaux, la consommation, les médias et les services financiers dans huit économies où le déploiement est avancé : Australie, Chine, Allemagne, Inde, Japon, Corée du Sud, États-Unis et Royaume-Uni (UK).

Plus qu'une version plus rapide de la connectivité mobile sur la 4G, la vitesse, la fiabilité, la consommation d'énergie réduite et la connectivité massive de la 5G seront transformatrices pour les entreprises et la société en général, en permettant un accès universel au très haut débit. Utilisée en combinaison avec des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) et l'internet des objets (IdO), la 5G peut être utilisée comme une plateforme permettant aux entreprises et à la société de tirer pleinement parti des progrès technologiques émergents.

Des gains économiques sont prévus dans toutes les économies évaluées dans l'étude, car la 5G offre la possibilité de repenser les modèles commerciaux, les compétences, les produits et les services, les gains s'accélérant à partir de 2025 avec la généralisation des applications 5G

Selon l'étude, les États-Unis (484 milliards de dollars), la Chine (220 milliards de dollars) et le Japon (76 milliards de dollars) connaîtront la plus forte hausse en raison des applications de la technologie 5G, en raison de la taille de leurs économies et de la force des secteurs de production industrielle modernes.

Au niveau régional, c'est l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (Middle East & Africa, EMEA) qui devraient bénéficier le plus des applications manufacturières de la 5G, en raison de la taille des secteurs manufacturiers. Cela démontre le potentiel d'avantage compétitif régional par des approches d'adoption et de réglementation de la technologie.

Wilson Chow, leader mondial de l'industrie des technologies, des médias et des télécommunications, PwC Chine, commente :

« Ces chiffres quantifient l'impact, mais ce qui est peut-être plus important, c'est que notre étude reflète la valeur de la 5G - de nouveaux niveaux de connectivité et de collaboration signifient que les entreprises pourront voir, faire et réaliser davantage. Elle ouvrira de nouvelles possibilités de croissance et de changement, car les organisations repensent et reconfigurent leur mode de fonctionnement dans le monde post-pandémique.

« Avec la pandémie qui accélère la numérisation dans tous les secteurs, la 5G agira comme un catalyseur supplémentaire. Elle apparaîtra au cours de cette décennie comme un élément fondamental de notre infrastructure de société et comme une plate-forme permettant de stimuler la compétitivité des économies nationales, de nouveaux modèles commerciaux, de nouvelles compétences et industries. »

Obtenir des résultats meilleurs et plus rapides dans le domaine de la santé et de l'aide sociale

Plus de la moitié de l'impact économique mondial (530 milliards de dollars US) sera due à la transformation de l'expérience des patients, des prestataires et du personnel médical en matière de soins de santé et de services sociaux au cours des dix prochaines années.

Si l'accélération de la télémédecine pendant la pandémie COVID-19 a donné un aperçu de l'avenir des soins de santé, les soins à distance ne sont qu'un des domaines dans lequel la 5G peut permettre à la fois de meilleurs résultats de santé et des économies.

Les applications de la 5G comprennent la surveillance et les consultations à distance, le partage de données en temps réel dans les hôpitaux, l'amélioration des communications entre médecins et patients et l'automatisation dans les hôpitaux pour réduire les coûts des soins de santé.

Impacts régionaux et sectoriels

Au niveau sectoriel, les impacts varient selon les économies. Ce sont les États-Unis et l'Australie qui devraient tirer le meilleur parti des applications de services financiers : L'Inde pour les services publics intelligents, la Chine et l'Allemagne pour l'industrie manufacturière. D'autres secteurs analysés dans l'étude montrent le potentiel important des applications nouvelles et existantes au cours de la prochaine décennie, ce qui entraînera des changements dans les compétences, les emplois, les produits de consommation et la réglementation :

Les applications SMART de gestion des services publics soutiendront les objectifs environnementaux de réduction du carbone et des déchets en permettant de combiner les compteurs et les réseaux intelligents pour réaliser des économies d'énergie, et en améliorant la gestion des déchets et de l'eau grâce au suivi des fuites de déchets et d'eau (330 milliards de dollars).

soutiendront les objectifs environnementaux de réduction du carbone et des déchets en permettant de combiner les compteurs et les réseaux intelligents pour réaliser des économies d'énergie, et en améliorant la gestion des déchets et de l'eau grâce au suivi des fuites de déchets et d'eau (330 milliards de dollars). Les applications grand public et médiatiques comprennent : les jeux de hasard, la publicité en temps réel et les services à la clientèle (254 milliards de dollars US)

comprennent : les jeux de hasard, la publicité en temps réel et les services à la clientèle (254 milliards de dollars US) Les applications dans le secteur manufacturier et l'industrie lourde comprennent : le contrôle et la réduction des défauts, l'augmentation de l'utilisation autonome des véhicules (134 milliards de dollars US)

: le contrôle et la réduction des défauts, l'augmentation de l'utilisation autonome des véhicules (134 milliards de dollars US) Les applications de services financiers notamment la réduction de la fraude et l'amélioration de l'expérience des clients (86 milliards de dollars)

Commentaires de Wilson Chow :

« La 5G, c'est plus que de la connectivité mobile. Elle met en lumière l'amélioration de la productivité et la remise en question de modèles économiques entiers pour l'avenir. Compte tenu de l'ampleur du potentiel et de ses impacts, chaque organisation aura besoin d'un plan pour la mise en œuvre de la 5G dans les cinq années à venir dans les domaines de la technologie et des stratégies commerciales afin de maximiser les opportunités et de se préparer à la manière dont elle intègre sa technologie et ses stratégies commerciales, son engagement avec les clients, la chaîne d'approvisionnement et les régulateurs. »

Politique et confiance

L'étude souligne que la portée du potentiel technologique de la 5G exigera des entreprises et des gouvernements qu'ils envisagent de nouvelles approches en matière de réglementation et d'engagement des consommateurs - en se concentrant sur la manière dont la technologie est utilisée.

Commentaires de Wilson Chow :

« Avec toute technologie, l'engagement politique, la transparence et la confiance du public sont des facteurs essentiels. Qu'il s'agisse de l'utilisation de véhicules à moteur ou de la télémédecine, de la gestion des données, du déploiement d'infrastructures ou de la collaboration entre différents secteurs, les entreprises et les gouvernements doivent faire des efforts considérables pour réglementer une technologie, promouvoir la transparence dans les applications de la 5G, établir et maintenir la confiance du public dans son utilisation et son potentiel. »

Télécharger le rapport ici

À propos du rapport

PwC a fait appel à des experts et à la modélisation économique pour examiner l'impact de l'utilisation de la 5G dans cinq secteurs. Les projections de cette étude représentent l'impact économique net de la technologie 5G, en tenant compte des effets de déplacement tels que le fait que certaines activités économiques deviennent obsolètes et en se concentrant sur la valeur ajoutée économique à travers les chaînes de valeur et dans l'ensemble de l'économie, plutôt que sur les seuls revenus des entreprises de télécommunications 5G. Pour plus de détails sur la méthodologie, voir ici .

